Il lancio di PS VR2 al momento resta un’incognita. Il visore destinato a PS5 non sarà disponibile prima del 2023, ma al momento il colosso nipponico non ha ancora annunciato una data di uscita. Nonostante ciò è molto probabile che nel corso delle prossime settimane il team di sviluppo dietro Firewall: Zero Hour potrebbe svelare il suo nuovo progetto.

Gli indizi sono davvero tanti: in primis era presente un countdown sulla pagina Twitter ufficiale del gioco. Countdown che però non ha portato a nessun reveal, e il team di sviluppo dietro il gioco ha precisato che il mancato aggiornamento delle pagine social è dovuto a fattori esterni. Insomma, sembrava tutto pronto per qualche notizia decisamente importante, come appunto un nuovo gioco per PS VR2, ma probabilmente la software house ha dovuto rimandare forse a causa di qualche embargo. In aggiunta, la presenza del visore al Tokyo Game Show 2022 (ufficialmente solo per provare con mano Resident Evil Village in VR) potrebbe spingerci a credere che qualsiasi annuncio relativo all’headset possa essere rimandato nel periodo della fiera nipponica.

Entriamo poi nel campo delle speculazioni: secondo alcuni rumor Sony potrebbe lanciare un nuovo PlayStation Showcase il prossimo mese, forse proprio incentrato su PS VR2. L’annuncio di un nuovo gioco dedicato al visore del colosso nipponico potrebbe davvero essere dietro l’angolo, ma al momento vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze, come accade di consueto in questi casi.

Al momento pochissimi giochi sono stati confermati per PS VR2. Tra questi troviamo Horizon: Call of the Mountain, un’avventura ambientata nel mondo del franchise creato e sviluppato da Guerrilla Games, e il nuovo Ghostbuster VR, che metterà i giocatori nei panni di un acchiappa fantasmi vero e proprio. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.