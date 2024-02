PS VR2 presto su PC, Sony ci sta lavorando

Il visore PlayStation VR2 di Sony (qui la nostra recensione) è stato progettato inizialmente per funzionare solo con la PS5, ma ora l'azienda sta esplorando il supporto anche per i PC. Mentre il primo visore PSVR ha ricevuto un supporto solo non ufficiale per PC, Sony ha annunciato oggi tramite un post nel blog ufficiale che sta lavorando per consentire ai possessori del nuovo modello di collegare il visore a un PC per giocare.

"Siamo entusiasti di annunciare che al momento stiamo testando la possibilità per i giocatori di PS VR2 di accedere a ulteriori giochi su PC, ampliando così ulteriormente la gamma di esperienze di gioco oltre ai titoli disponibili per PS VR2 su PS5. Ci auguriamo di poter rendere disponibile questo supporto entro il 2024, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti."

Fino a ora, Sony aveva evitato di rispondere alle domande sulla compatibilità del visore PlayStation VR2 con i PC, dichiarando che il PS VR2 è stato progettato per essere utilizzato con la console PS5. Collegando il visore a un PC, infatti, esso veniva riconosciuto come un secondo schermo da Windows, ma SteamVR non era in grado di rilevarlo.

Inoltre, Sony ha rivelato anche alcuni nuovi giochi per PS VR2: