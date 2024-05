Un secondo schermo per la ROG Ally? Un modder lo rende realtà e il risultato è sorprendente

L'Asus ROG Ally è una delle console portatili più apprezzate del mercato per le sue eccellenti prestazioni e il design leggero e alla moda. E se fosse possibile migliorarla ulteriormente? Questo è stato l'obiettivo di un modder, noto come Kira Patel o, sul web, YesItsKira, il quale ha preso l'iniziativa di espandere le capacità del dispositivo aggiungendo un secondo schermo.

Il progetto, disponibile in dettaglio su GitHub, descrive minuziosamente il processo di selezione dello schermo aggiuntivo da 7 pollici e la sua integrazione con il sistema. Per farlo, sono stati necessari alcuni sacrifici, come la rimozione della porta HDMI extra e del jack per le cuffie. La soluzione adottata per connettere il monitor è stata quella di utilizzare una dock compatibile con USB Type-C, oltre a dover stampare in 3D varie parti per il corretto montaggio dello schermo sul dispositivo.

Il display aggiuntivo utilizzato per il progetto è il WIMAXIT M728, caratterizzato da uno schermo touchscreen IPS LCD da 7 pollici con risoluzione di 1024 x 600. Grazie all'utilizzo della dock USB Type-C, è stato possibile evitare l'uso dei tradizionali cavi HDMI e USB richiesti dal monitor. Tra i componenti stampati in 3D, ha giocato un ruolo chiave la creazione di una nuova copertura posteriore per il sistema, una scocca per alloggiare il display e un supporto a cerniera a 360 gradi che consente di ripiegare il display sullo schermo con facilità.

Questo tipo di modifica apre a nuove possibilità per il multitasking durante il gioco, consentendo agli utenti di giocare su uno schermo mentre si lavora, si naviga sul web o si guarda un film sull'altro. Inoltre, si rivela particolarmente vantaggioso per l'emulazione di titoli per DS o Wii U, che sfruttano le funzionalità dei doppi touchscreen.

Insomma, l'ambito del modding dimostra ancora una volta il suo fascino e il suo potenziale, soprattutto quando applicato ai handheld PC da gioco, che per natura si prestano facilmente a questo tipo di personalizzazioni. Progetti come quello di YesItsKira evidenziano come, con un po' di creatività e accesso a componenti acquistabili online e soluzioni di stampa 3D, si possano superare i limiti intrinseci di questi dispositivi, migliorandone le prestazioni e la versatilità.