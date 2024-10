Epic Mickey Rebrushed | Migliori impostazioni per Steam Deck e Rog Ally

trasporta i giocatori in una magica avventura nel mondo dimenticato di Rifiutolandia, dove Topolino brandisce un pennello magico e un solvente per modificare il destino dei cartoni dimenticati. Disney Epic Mickey Rebrushed (che su Amazon trovate in versione PC boxata ) è la versione, riveduta e corretta, della celebre esclusiva per Nintendo Wii. Il titolo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione , dove Topolino brandisce un pennello magico e un solvente per modificare il destino dei cartoni dimenticati.

La versione PC del gioco si comporta egregiamente sia su Steam Deck, che su ROG Ally, e Ally X. Laddove, però, la versione per Steam Deck è praticamente perfetta "Out Of The Box" (visto che fra la compatibilità con gli schermi a 16:10 e le impostazioni grafiche che si regolano automaticamente, non c'è bisogno di toccare nulla, potendo fruire del titolo a 50/55 FPS per oltre 4 ore se si gioca sul modello OLED del PC handheld di Valve (la metà se si gioca sul modello standard).

Discorso diverso, invece, per ROG Ally, e ROG Ally X, con le quali si può ritoccare leggermente le impostazioni sia dell'handheld che del gioco, per poter migliorare l'esperienza complessiva senza scendere a compromessi con il framerate. Epic Mickey Rebrushed | Migliori impostazione per ROG Ally e ROG Ally X

Innanzitutto, per ottimizzare le prestazioni, è consigliabile aumentare la VRAM a 5 GB. Potete farlo direttamente dalle impostazioni generali presenti in Armoury Crate.

Sempre da Armoury Crate, vi consigliamo di modificare il TDP (Thermal Design Power). Per farlo andate su “Impostazioni”, poi su “Modalità operativa” e selezionate “Modalità manuale”. Una volta aperto il Command Center, regolate il TDP usando il nuovo slider e impostatelo su 18W, per una migliore gestione delle prestazioni.

ATTENZIONE: se volete salvaguardare ulteriormente la batteria, potete impostare il TDP a 15W senza modificare le impostazioni seguenti. Così facendo, però, il framerate ne risentirà leggermente e giocherete a 50 fps costanti invece che a 60.

A questo punto avviate Epic Mickey Rebrushed, andate nel menù opzioni e impostate i dettagli grafici in questa maniera:

Modalità schermo: Schermo intero

Risoluzione: 1920x1080

VSync: Disattivato

Limite FPS: 120

Ridimensionamento: 100%

Qualità effetti: Media

Post-processing: Medio

Qualità ombre: Media

Qualità texture: Epica

Distanza visiva: Media

Intel XeSS: Disabilitato

Anti-aliasing: Epica

Con queste impostazioni, Epic Mickey Rebrushed, su ROG Ally e ROG Ally X, girerà tranquillamente a 1080p, offrendo un’esperienza di gioco fluida con una media di 60 FPS (con qualche piccolo calo nelle situazioni più concitate).

Epic Mickey: Rebrushed si conferma quindi un remake di qualità, che riporta in auge un classico degli anni d'oro di Wii, arricchendolo con migliorie tecniche sostanziali. La sua atmosfera unica, a metà tra nostalgia e inquietudine, lo rende un'avventura imperdibile per gli appassionati del genere platform e dell'universo Disney.