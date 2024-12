Una carta Pokémon dal valore di 50.000€ è all'asta su Catawiki

Una delle carte più ambite nel mondo del collezionismo Pokémon, una Carta Trofeo Pikachu dei Campionati Mondiali TCG 2018, sarà messa all’asta su Catawiki dal 6 al 21 dicembre. Questa carta, valutata oltre 50.000 euro, rappresenta un'occasione imperdibile per i collezionisti europei, considerata la sua rarità: esistono solo 15 esemplari al mondo, molti dei quali mai apparsi sul mercato.

Le carte trofeo Pokémon sono premi riservati ai migliori giocatori che competono nei Campionati Mondiali. Ogni anno, soltanto tre campioni per ciascuna delle cinque categorie ottengono una carta con un design esclusivo. La carta all’asta, assegnata durante il torneo del 2018, è stata certificata con un punteggio di 9 su 10 dalla Beckett, ente leader nella valutazione di collezionabili, che ne attesta le condizioni quasi perfette.

Il valore di queste carte continua a salire. Un esempio recente è quello di Tord Reklev, campione Pokémon, che ha venduto una carta trofeo per 70.000 sterline. Tuttavia, il record assoluto spetta a un set di carte Trofeo Pikachu del 1997, venduto nel 2023 per 800.000 dollari.

Secondo Mickael Mole, esperto Pokémon di Catawiki, questa carta rappresenta l'essenza del collezionismo Pokémon: "Pikachu è il Pokémon più amato al mondo e possedere una carta di questa rarità ti inserisce in un'élite di collezionisti". Pokémon si è confermato il tema più richiesto su Catawiki, con un incremento del 140% nelle vendite di oggetti collezionabili nel 2023.

L'asta rappresenta un’opportunità rara, per i collezionisti più agguerriti e facoltosi, per entrare in possesso di un pezzo di storia del mondo Pokémon. Nel mentre, il gioco di carte dei Pokémon continua la sua incredibile ascesa, con i prodotti fisici che vanno costantemente "sold out" (anche in parte per colpa dei bagarini che provano a guadagnare sopra a ogni nuova uscita) e la versione digitale che, grazie all'app Pokémon TCG Pocket, sta macinando numeri incredibili, sia in termini di giocatori attivi che di guadagni.