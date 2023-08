Con una mossa al limite dell’ audace, pare che Microsoft abbia in cantiere una versione di Xbox Series X priva di lettore disco e questa indiscrezione spinge verso l’ipotesi di un prezzo più accessibile per questa versione, capace di competere con la tanto vociferata PS5 Slim di Sony e l’attuale PS5 Digital.

Queste indiscrezioni, provenienti da Shpeshal Nick (un insider dell’industria videoludica considerato piuttosto affidabile), si sono diffuse durante una puntata del podcast Xbox Era. Nick ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni da più fonti che suggeriscono che Microsoft stia progettando di lanciare una versione esclusivamente digitale di Xbox Series X, eliminando il lettore disco.

L’ipotesi di questa possibile mossa è allo stesso tempo sorprendente, difficile da identificare e, per certi versi, prevedibile. Considerando che la PS5 offre già una versione solo digitale, che include la console senza lettore Blu-ray permettendo agli utenti di accedere all’attuale generazione di console a un prezzo inferiore, non stupirebbe che Microsoft sia intenzionata a offrire una soluzione analoga, specialmente considerando il recente aumento di preezzo di Xbox Series X.

Quello che però non permette di considerare queste indiscrezioni come “sicure e affidabili” è l’esistenza di Xbox Serie S e, ancor di più, il recente annuncio di una variante nera, di Series S, con un SSD da 1TB in arrivo nelle prossime settimane.

Series S, al momento, rappresenta l’opzione più economica sul mercato per accedere all’attuale generazione di console. Proposta a 299€, questa macchina da gioco offre, per un prezzo considerevolmente più basso di Series X, una console con meno potenza di elaborazione ma capace di far girare tutti i titoli della libreria Xbox, al netto di rinunciare alla risoluzione 4K e di scendere a compromessi con le performance nei titoli più esigenti. di prezzo considerevole rispetto alla sua controparte di maggiore potenza, ma al contempo offre meno potenza di elaborazione.

Rimane però evidente che, dato il prezzo di 549€ per acquistare una Xbox Series X, l’idea di poter ottenere una versione più economica, sacrificando il lettore disco, risulterebbe sicuramente intrigante. La situazione che si andrebbe a presentare ai consumatori, però, sarebbe indubbiamente meno attraente e, decisamente, confusionaria, con ben quattro console sul mercato, tutte con caratteristiche, e prezzi, diversi.

Pensate per un istante alla confusione per un utente comune di dover scegliere fra Xbox Series X, Series X senza disco, Series S con SSD da 1TB e Series S standard. Immaginatevi, in questo scenario, un genitore sotto le feste che vuole solo entrare in un negozio e comprare un Xbox per i suoi figli. Pensiamo sia chiaro che non si rivelerebbe la mossa migliore per competere con Sony, la quale, se le voci in merito a PS5 Slim si rivelassero fondate, si presenterebbe sul mercato con la stessa console in tre fasce di prezzo diverse,tutte capaci di garantire le stesse caratteristiche e le stesse performance.

Oltre a questa indiscrezione, Nick ha sottolineato che, comunque, Microsoft non prenderà in considerazione nuovi sviluppi in ambito Xbox fino al 2025, motivo per il quale si confermerebbe ulteriormente la voce per la quale Microsoft non sia intenzionata a realizzare una console Mid-Gen, come fu per Xbox One X, ma passerà direttamente allo sviluppo della prossima generazione di console.

Ora resta solo da scoprire se Microsoft sia davvero intenzionata a rendere così variopinta la sua gamma di console, rilasciando sul mercato quattro modelli diversi, o se, come per il progetto della console dedicata al cloud gaming, si tratterà di un progetto che non vedrà mai la luce.