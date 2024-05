Niente RTX 5090 al Computex, ma se vi consola ci sarà ROG Ally 2

Non manca poi molto al Computex 2024, probabilmente la più importante fiera del mondo dell'informatica, che si terrà a Taipei la prima settimana di giugno. L'attesa è parecchia, specialmente considerando che Qualcomm, Intel e AMD presenteranno novità molto importanti; molti speravano che anche NVIDIA si unisse alla festa con la sua RTX 5090, ma pare non sarà così.

Nei giorni scorsi, una fuga di notizie legata ai prodotti che ASUS presenterà al Computex ha fatto luce su diverse novità, ma nell'elenco di prodotti trapelati si nota proprio l'assenza della NVIDIA RTX 5090; difficile credere che NVIDIA presenti la sua nuova GPU e i brand più importanti non mettano in bella mostra le proprie personalizzazioni, ragion per cui è lecito pensare che la scheda non sarà annunciata in occasione della fiera.

Niente RTX 5090, ma ci saranno ROG Ally 2 e tante altre novità a ravviare il Computex 2024

Se la GPU top di gamma di prossima generazione dovesse davvero debuttare in questo 2024, probabilmente verrà presentata più avanti nel corso dell'estate, per poi essere lanciata sul mercato nell'ultimo trimestre dell'anno, probabilmente a ottobre. Si tratta in ogni caso di supposizioni, dato che NVIDIA non ha ancora fornito nessuna informazione certa in merito.

Gli appassionati di gaming si potranno consolare con l'annuncio di ASUS ROG Ally 2, che con molta probabilità verrà mostrata durante la fiera. Tra i prodotti menzionati c'è infatti "ROG Ally 2024", revisione della console di cui non si sa praticamente niente, ma che di certo risolverà uno dei problemi più gravi del modello attuale, che "uccide" le schede microSD a causa di una cattiva dissipazione del calore, che fa scaldare troppo la zona in cui sono inserite.

Tra gli altri prodotti ci saranno notebook con processore Snapdragon X, che Qualcomm presenterà proprio in occasione della fiera, e ovviamente portatili aggiornati con i processori AMD e Intel di ultima generazione. Arriverà anche ROG Mjolnir, la batteria esterna "per giocare ovunque" già mostrata con un teaser qualche tempo fa, oltre al nuovo alimentatore ASUS ROG Thor III da 1600 watt.