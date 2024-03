Unicorn Overlord rappresenta l'ultima novità nel panorama dei GDR tattici fantasy, frutto della collaborazione tra ATLUS e Vanillaware, noti per il loro stile iconico che fonde esplorazione e un dinamico sistema di combattimento. In arrivo l'8 marzo 2024, il gioco vi catapulterà in universi fatati, offrendovi la possibilità di radunare e guidare un formidabile esercito attraverso avventure epiche e battaglie mozzafiato in un viaggio attraverso cinque regni diversi. Se, dunque, non volete perdervi questa perla siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui acquistarlo al miglior prezzo per ogni piattaforma.

Unicorn Overlord, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per gli appassionati di strategia e di mondi fantasy, Unicorn Overlord vi farà immergere in una realtà dove il coraggio e la strategia regnano sovrani. Il gioco vi trasporterà, infatti, in un ecosistema fantastico e riccamente dettagliato, perfetto per chi ama comandare eserciti e vivere avventure leggendarie. Con un roster di oltre 60 personaggi unici, che spazia da intrepidi guerrieri umani a misteriosi elfi e imponenti creature celesti, avrete l'opportunità di sfoggiare le vostre doti tattiche in battaglie disegnate con un'estetica raffinata e una cura artistica senza pari.

Parliamo, dunque, di un titolo ideale per chi ama esplorare mondi affascinanti e desidera lanciarsi in avventure epiche dato che promette di regalarvi tantissime ore di divertimento immersivo, incontrando il gusto di chi aspira a un'esperienza di gioco profonda e arricchita da una trama avvincente.

Unicorn Overlord, dove acquistarlo al miglior prezzo

Standard Edition

Amazon | 60,98€

GameStop (PS5) | 60,98€

GameStop (Nintendo Switch) | 60,98€

GameStop (Xbox Series X) | 60,98€

Premium Edition