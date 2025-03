Spesso introvabile e sovrapprezzata, oggi l'unità disco PS5 al prezzo originale

Mettendo da parte le opinioni più partigiane, la PlayStation 5 si conferma una delle console più ricercate e apprezzate, ma non è esente da problematiche legate alla disponibilità di alcuni dei suoi componenti. Tra questi, uno degli accessori più difficili da trovare è l'unità disco per PS5, spesso fuori stock o venduto a prezzi molto alti dai rivenditori. Tuttavia, oggi c'è una buona notizia per coloro che desiderano aggiungere un lettore disco alla propria PS5. Su Amazon, è infatti possibile acquistarlo al prezzo originale di 119€.

Unità disco PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'unità disco PS5 è il complemento perfetto per chi ha acquistato la console PlayStation 5 Digital Edition e si è reso conto di desiderare la flessibilità offerta dai giochi fisici. Questo accessorio ufficiale Sony rappresenta una soluzione ideale per chi ama collezionare i giochi in formato fisico, risparmiare acquistando titoli usati o semplicemente avere la possibilità di rivendere i propri giochi una volta completati. Con un'installazione semplice e immediata, vi permetterà di trasformare la vostra PS5 Digital in una console completa di tutte le funzionalità.

Particolarmente consigliata a chi possiede già una ricca collezione di giochi PS4 su disco e desidera sfruttare la retrocompatibilità della PS5, l'unità disco vi consentirà anche di utilizzare la console come lettore Blu-ray per film e serie TV. Il pacchetto comprende tutto il necessario per l'installazione: l'unità disco stessa, la cover dedicata, i piedini per la base orizzontale e un chiaro manuale di istruzioni.

Un investimento che amplia notevolmente le possibilità della vostra console PlayStation 5 Digital Edition. Vi consigliamo l'acquisto per la flessibilità che offre: potrete comprare giochi usati, collezionare edizioni fisiche e avere un lettore Blu-ray di alta qualità, tutto con un componente ufficiale Sony che si integra perfettamente con la vostra console.

