Unreal Engine 5: Epic Games punta a raggiungere il fotorealismo

Uno degli annunci più importanti ed inaspettati che abbiamo avuto il piacere di vedere durante il Summer Game Fest è sicuramente quello dell’Unreal Engine 5. La quinta versione del motore creato da Epic Games ha subito colpito nel segno con la tech demo Lumen in the Land of Nanite che ha fatto vedere quelle che sono le possibilità del nuovo motore di gioco next gen.

Recentemente Quentin Staes-Polet, capo di Epic Games India, è stato intervistato dalla redazione dell’Indian Express e ha voluto dichiarare quelli che sono i piani della compagnia con l’Unreal Engine 5 da qui al prossimo futuro. La tech demo mostrata qualche settimana fa, ha sicuramente messo in luce tutto il dettaglio gtrafico di cui è capace l’engine e quella dimostrazione rappresenta per Epic un passaggio fondamentale per il raggiungimento del fotorealismo.

“Con l’Unreal Engine 5 vogliamo raggiungere il fotorealismo. Grazie al nuovo motore ci avvicineremo al sogno di creare una simulazione autentica della realtà. Con l’utilizzo dell’Unreal Engine 5 gli sviluppatori potranno prendere le risorse 3D e gli asset in 4K utilizzati in ambito cinematografico e in seguito inserire il tutto all’interno del proprio gioco con estrema facilità. Parliamo di un cambiamento enorme, solo questo consentirà di abbassare i tempi di sviluppo e di permettere la creazione di gioci fotorealistici”.

Le recenti parole di Quentin Staes-Polet fanno sicuramente trasparire tutto l’entusiasmo e la la volontà da parte di Epic Games di portare a un livello superiore l’aspetto visivivo delle esperienze videoludiche del prossimo futuro. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Epic? Credete che si arriverà al fotorealismo grazie all’Unreal Engine 5?