Unreal Engine 5: l’annuncio riporta in auge un vecchio rumor sui giochi next gen di Square Enix

Durante la serata di ieri è andato in onda il terzo appuntamento del Summer Game Fest presentato da Geoff Keighley. Con grande sopresa, questo terzo annuncio ha svelato l’Unreal Engine 5 insieme ad una tech demo che girava su PlayStation 5, la quale ci ha mostrato un assaggio di ciò che dobbiamo aspettarci dalla prossima generazione di console. Oltre a ciò, sembra che la presentazione del nuovo engine di Epic Games abbia ridato linfa a un vecchio rumor riguardante i titoli next gen di Square Enix.

Secondo un leak pubblicato su Reddit tempo addiettro, veniva suggerito che a causa dell’epidemia di Coronavirus le prossime uscite targate Square Enix avrebbero subito un ritardo sul ruolino di marcia, così da far slittare alcuni dei progetti futuri direttamente su console di prossima generazione. La cosa più interessante di questo rumor però, era la lista che lo ha accompagnato; all’interno della quale sono stati menzionati molti di quelli che si presume possano essere i prossimi giochi della compagnia giapponese.

All’interno della lista pubblicata insieme al leak, oltre ad esser stato menzionata la seconda parte del remake di Final Fantasy 7 si possono trovare: due nuovi Kingdom Hearts e un nuovo progetto dedicato alla saga di Final Fantasy, entrambi che utilizzeranno l’Unreal Engine 5 e attesi su PlayStation 5 e Xbox Series X. Tra gli altri titoli presenti nell’elenco si può trovare un terzo capitolo di Life is Strange, Just Cause 5 e diversi altri progetti.

Nessuno di questi nuovi titoli è ancora stato ufficialmente annunciato, a parte la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake. Per capire se veramente questo leak ha delle fondamenta reali ci toccherà aspettare i prossimi appuntamenti comunicativi di Square Enix, ma pensando al fatto che sia Kingodm Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake utilizzano l’Unreal Engine 4 sembra lecito pensare che i prossimi capitoli di questi brand possano davvero fare il passo alla quinta versione del motore di Epic Games. Cosa ne pensate del ritorno di fiamma del vecchio rumor riguardante i prossimi giochi di Square Enix?