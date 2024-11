Unreal Tournament e Unreal sono finalmente disponibile gratis per tutti

Epic Games ha reso disponibili gratuitamente gli installer e le immagini disco di Unreal e Unreal Tournament (1999) tramite l'Internet Archive. La notizia è stata annunciata da UnrealGGecko, un rappresentante della comunità di appassionati che segue ancora la serie.

Questa scelta rappresenta un importante passo per la preservazione dei due classici sparatutto in prima persona che hanno segnato la storia dei videogiochi. Unreal era noto per la sua grafica all'avanguardia e l'intelligenza artificiale avanzata dei nemici, mentre Unreal Tournament fu uno dei primi FPS focalizzati esclusivamente sul multiplayer. I due giochi erano praticamente scomparsi da tutti gli store ed era impossibile recuperarli (in realtà anche i successori sono ancora oggi introvabili o quasi).

Gli utenti possono ora scaricare legalmente Unreal Tournament - Game of the Year Edition e Unreal Gold Edition senza incorrere in problemi di pirateria. Attualmente, gli installer supportano Windows 7 e versioni successive, ma presto dovrebbero essere disponibili anche per Linux e macOS.

Questa decisione di Epic Games dà un importante riconoscimento alla community che ha mantenuto in vita questi giochi nel corso degli anni. Gli appassionati possono ora continuare il loro lavoro di preservazione e modding con maggiore tranquillità e supporto ufficiale.

La disponibilità degli hash delle ISO permette inoltre di verificare l'autenticità dei file scaricati, garantendo l'integrità dei giochi originali. Chissà, magari questa iniziativa potrebbe incoraggiare altre aziende a seguire l'esempio, contribuendo alla conservazione del patrimonio videoludico. Già Xbox (console acquistabile su Amazon) e Nintendo ci stanno provando attraverso una retrocompatibilità quasi completa delle proprie console, attendiamo con ansia ci possa riuscire anche Sony (non ovviamente con lo streaming attuale).

La preservazione è fondamentale per tenere in vita i videogiochi che hanno fatto la storia di questo medium, senza proporre remastered o assurde edizione che nessuno in realtà desidera veramente. Brava Epic Games, ora però portaci anche gli altri.