Valorant, la guida completa

Valorant è lo sparatutto multiplayer di Riot che già dalle fasi di Closed Beta ha battuto numerosi record di visualizzazioni su twitch. La sua natura di sparatutto tattico lo rende differente dagli altri titoli in circolazione e prevede obiettivi che non si limitano all’uccisione dell’avversario. In Valorant infatti l’obiettivo finale è piazzare un esplosivo in una delle aree indicate dal gioco e assicurarne la detonazione grazie alle abilità della propria squadra. In questa guida completa al gioco scopriremo quali sono i personaggi Tier S, come padroneggiarli, quali sono le armi più potenti, come accedere alla closed beta di Valorant e molto altro ancora:

Valorant è uno sparatutto free-to-play senza lootbox. Ogni battaglia vede due squadre, composte da 5 componenti ciascuna chiamati Agenti, sfidarsi in uno scenario bomba molto simile a Counter-Strike. La squadra attaccante deve portare lo Spike, l’ordigno esplosivo, nell’area designata dal gioco, innescarlo e difenderlo fino all’esplosione. La squadra difensiva deve invece disinnescare e fermare la bomba, eliminando tutti gli avversari nemici. Il tutto attraverso 25 round di pochi minuti ciascuno in cui al giocatore è richiesta non solo la conoscenza delle mappe ma anche quella degli Agenti dotati di abilità uniche.

Ogni Agente ha infatti a disposizione un set di 4 abilità ma la cosa interessante è che queste abilità non possono essere usate continuamente ma solo a seconda delle statistiche di gioco. Oltre all’abilità di base infatti il giocatore dovrà sudare parecchio per caricare la sua Ultimate eliminando gli avversarsi. Mentre le altre due abilità sono acquistabili nel negozio di gioco con i crediti forniti all’inizio di ogni scontro e quelli raccolti durante la partita. Inoltre nei negozi sarà possibile acquistare anche nuove armi. A differenza di altri titoli sul genere come Overwatch, in Valorant tutti i personaggi possono usare qualsiasi arma a patto di avere però i crediti necessari per acquistarla.

Valorant come accedere alla Closed Beta

Se non vedete l’ora di provare Valorant sappiate che l’uscita del gioco è ancora lontana e al momento è possibile solo accedere alla Closed Beta del gioco. Riot però sta rilasciando tantissime key di Valorant tramite i Twitch Drop, se non sapete cosa sono o come funzionano eccovi una mini guida per accedere alla beta chiusa di Valorant: