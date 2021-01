Valve: diversi giochi in sviluppo, Gabe non vede l’ora di annunciarli

Il 2020 di Valve è stato sicuramente un anno da ricordare. L’azienda statunitense a distanza di anni è tornata a pubblicare giochi, o meglio, capolavori, visto che il suo Half Lif Alyx è riuscito in poco tempo a ridefinire l’idea di titolo VR. Nonostante la società nell’ultimo tempo si sia discostata dalla creazione di opere e focalizzata più sulla sua piattaforma redditizia Steam la quale risulta essere a dir poco redditizia e costantemente aggiornata.

Nonostante la “poca” presenza del panorama videoludico, Valve ha da poco dichiarato di avere diversi giochi in sviluppo non ancora annunciati. Durante una intervista il boss Gabe Newell ha potuto rivelare i piani futuri della società dichiarando che “ci sono giochi in fase di sviluppo che annunceremo, tempo al tempo”. Ha inoltre dichiarato che Half Life Alyx ha portato alla compagnia entusiasmo nella creazione di titoli in single player. C’è da dire una cosa, purtroppo uno di questi non sarà Half Life 3, rimanendo un po’ sul vago.

“Sono riuscito con successo a non parlare di queste cose per molto tempo e spero di continuare a non parlarne finché non saranno questioni tangibili. Rimane comunque eccitante pensarci a volte, c’è stato un periodo in cui Valve era considerato uno dei più grandi innovatori del settore. Vale comunque la pena precisare che qui non ci sono tempistiche, molti si occupano della piattaforma e del suo mantenimento. Questi annunci potrebbero tardare.”

Insomma, Gabe Newell ed il suo team ha delle idee interessanti che è difficile da fargli estrapolare. Siamo certi che, dopo aver visto all’opera Half Life Alyx, non vediamo l’ora di scoprire quali siano questi fantomatici nuovi giochi. Fateci sapere cosa ne pensate di queste dichiarazioni qui sotto con un commento. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Valve.