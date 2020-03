Vampire the Masquerade Coteries of New York arriverà su Nintendo Switch

Il mondo basato su Vampire the Masquerade ha sempre riuscito a incuriosire la massa di videogiocatori. Anche se questa particolare saga è stata assente per svariati anni, durante i passati mesi ha saputo trovare un modo per ritornare in voga. Sappiamo già che durante questo 2020 (salvo imprevisti) i ragazzi di Paradox porteranno il tanto atteso sequel di Vampire the Masquerade Bloodlines. Non sappiamo ancora quanto questo seguito approderà sui nostri sistemi videoludici, ma sappiamo che presto potremmo colmare la nostra “fame” grazie a un titolo sempre legato alla serie.

Durante la giornata odierna abbiamo scoperto che durante il mese di Marzo arriverà la versione console di Vampire the Masquerade Coteries of New York. Il titolo amplierà la “lore” del mondo di World of Darkness con eventi ufficialmente canonici (che amplieranno la trama di fondo). Non si tratta di un vero e proprio prodotto videoludico ma più precisamente di una graphic novel che cercherà di “stuzzicare” ancora una volta la curiosità dei fan sul mondo di Vampire the Masquerade.

Coteries of New York arriverà ufficialmente su Nintendo Switch durante il prossimo 24 Marzo. A seguire il titolo Draw Distance uscirà anche su PlayStation 4 e ovviamente Xbox One. Se ve lo foste perso Coteries of New York è stato rilasciato durante il mese di dicembre anche su PC (attraverso Steam). Le principali differenze tra l’original release e questo port sono relativamente poche (qualche bug risolto e qualche asset cambiato). Ovviamente tutte le novità console arriveranno anche sulla versione PC attraverso un aggiornamento specifico.

Insomma, se siete incuriositi dal mondo di World of Darkness e più precisamente dalla saga Vampire the Masquerade, questo prodotto potrebbe soddisfare la vostra curiosità. Fateci sapere cosa ne pensate di questa saga e se siete contenti di questa imminente uscita di Coteries of New York per Nintendo Switch (e non solo).