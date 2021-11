Vi manca Fallout 3? Mod introduce una nuova quest dopo 13 anni

Giusto ieri abbiamo visto come i ragazzi di Digital Dreams sono riusciti a ridare spolvero ad un grande classico degli RPG post-apocalittici come Fallout New Vegas. Nemmeno a farlo a posta quest’oggi torniamo invece a parlare di Fallout 3, grazie ad una mod che ci permette di prendere parte ad una nuova quest dopo 13 anni dall’uscita del gioco.

La storia di Fallout 3 ha tenuto incollati milioni di appassionati, e ora, grazie al modder UltralightBeam il titolo ottiene una nuova quest completa e completamente doppiata da giocare.

La questo in questione di chiama There’s No Such Thing As Bad Publicity e richiederà ai giocatori di svelare un segreto nascosto fin dall’era pre-bellica. Un ottimo modo per tornare a clacere le strade di una devastata Washington in Fallout 3.

Se il tutto vi ha incuriosito, sappiate che potete scaricare la mod in questione direttamente dalla pagina dedicata sul sito Nexusmod.