Epic Games Store: gratis uno dei migliori giochi di Bethesda

L'Epic Games Store ha annunciato che il gioco gratuito, riscattabile fino alle 17:00 di oggi, 24 dicembre 2023, è Fallout 3: Game of the Year Edition, disponibile gratuitamente ancora per qualche ora.

Questa edizione, considerata un classico, rappresenta la quinta essenza dell'esperienza offerta da Bethesda, includendo tutti i DLC rilasciati nel corso degli anni: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel e Point Lookout.

Fallout 3 si è da sempre distinto per i suoi scenari post-apocalittici, offrendo un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. La notizia dell'offerta gratuita su Epic Games Store è stata accolta con entusiasmo dai giocatori, dato il valore storico, e l'elevata qualità, del titolo in questione.

Inoltre, il lancio imminente della serie TV di Fallout su Prime Video, anticipato con un trailer ai The Game Awards 2023, ha senz'altro rinnovato l'interesse per il franchise.

Il trailer ha catturato parecchio l'attenzione dei fan della serie e degli estimatori del post-apocalittico, promettendo un adattamento indubbiamente intrigante della famosa serie di giochi grazie alla penne di Geneva Robertson-Dworet and Graham Wagner.

L'offerta di Fallout 3: Game of the Year Edition, da sempre considerato come il capitolo migliore del franchise, come gioco gratuito su Epic Games Store è stata accolta come un'ottima opportunità per immergersi, o re-immergersi, in un titolo iconico senza alcun costo aggiuntivo.

La presenza dei DLC inclusi rende l'offerta ancora più allettante, garantendo decine e decine di ore di gioco, proprio in prossimità delle vacanze natalizie. Che dire, se ancora non siete corsi a scaricarlo, seguite il link e riscattatelo subito, avete tempo fino alle 17 di oggi.