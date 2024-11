La Batmobile esiste davvero. Ecco quanto costa

Una replica fedele della Batmobile del film Il Cavaliere oscuro è stata messa in vendita per circa 3 milioni di dollari. La Warner Bros. e la Action Vehicle Engineering hanno prodotto dieci esemplari in scala 1:1 dell'iconica auto di Batman, perfettamente funzionanti ma non omologabili per l'uso stradale.

Questa versione della Batmobile, nota come "Tumbler", è una riproduzione esatta del veicolo apparso nei film di Christopher Nolan. Lunga 4,64 metri e larga 2,82 metri, l'auto presenta una carrozzeria e interni fedeli all'originale, ma con un vero motore sotto il cofano.

A differenza della versione cinematografica, questa Batmobile è alimentata da un motore 6.2 V8 General Motors da 532 CV, lo stesso utilizzato sulla Chevrolet Corvette C6 e sulla Camaro SS di quinta generazione. Nonostante la potenza, il peso di oltre 2,5 tonnellate limita le prestazioni del veicolo.

Gli interni, non mostrati nelle foto, includono due schermi per il quadro strumenti e l'infotainment, rivestimenti in alcantara e aria condizionata.

Per avere la possibilità di acquistare una delle dieci Batmobile, gli interessati devono: registrarsi sul sito ufficiale dell'asta; fornire le proprie informazioni personali; attendere la verifica delle "credenziali economiche"; sperare di essere estratti tra i dieci fortunati acquirenti

La consegna del veicolo è prevista entro 15 mesi dall'acquisto, direttamente a casa del proprietario. Ogni esemplare avrà un numero di serie unico sulla carrozzeria, garantendo l'esclusività del prodotto.