Vincere una PS5 mangiando pizza è davvero possibile, ecco dove

Sembra alquanto strano, in un momento in cui le console sono praticamente introvabili e soprattutto si fanno code infinite sugli store sperando di accedere finalmente alla vendita dell’ennesimo bundle messo a disposizione, c’è chi ha la possibilità di ritrovarsi a casa una PS5 dopo l’acquisto di una semplice pizza margherita. In molti penseranno che l’iniziativa arriva direttamente da qualcuno nel nostro bel paese patria della pizza e della panificazione…e invece non è cosi. A pensare questa idea geniale è una catena americana (come sempre) che ha ben pensato di premiare i propri clienti con qualcosa di speciale, anche in concomitanza dell’arrivo del nuovo capitolo della serie di FarCry.

Il tweet parla chiaro, fino al 21 Ottobre dei fortunati potranno avere l’occasione di vincere una fiammante PS5 in tutto il suo splendore acquistando semplicemente una pizza dal loro menu. Oltre alla partecipazione ad una raffle tramite l’acquisto di prodotti dalla loro catena, ogni volta che si farà un ordine dall’app di Slice sarà infatti possibile avere anche un DLC gratuito di FarCry 6 di nome Peso Pack. Questo DLC permetterà di sbloccare della valuta di gioco direttamente all’avvio del titolo in questione. Il tutto fa parte però di un piano molto più complesso della catena americana che prevede una “gamification” per i propri clienti.

Slice infatti ha proposto una nuova idea di acquisto che permetterà da qui in avanti di vincere premi quasi sempre grazie ad una serie di partnership strategiche nell’ambito del settore gaming. Saranno infatti disponibili codici, dlc e magari anche console fisiche che non siano per forza PS5. Al momento ovviamente la console di Sony è quella più gettonata e soprattutto quella che permette di avere una risonanza maggiore sul pubblico.

From now until 10/21, every time you order on the Slice app you'll receive a free Peso Pack to be redeemed in @Ubisoft's upcoming release, @FarCryGame. Order now to start earning: https://t.co/YBOoedHI6e — Slice (@slice) September 20, 2021

La scelta quindi è stata più o meno obbligata per iniziare, e se volevano che si parlasse di questa “opportunità”, ci sono riusciti alla grande. Ovviamente noi siamo soltanto invidiosi degli americani che potranno vincere PS5 mangiando soltanto pizze…speriamo che qualcuno ci pensi anche da noi, dato che siamo la patria della pizza!