Vivi la leggenda con Dynasty Warriors: Origins: prenotalo ora SCONTATO! -34%

Dynasty Warriors: Origins è disponibile in preordine a soli 52,99€, grazie a uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato di 80€. L'uscita ufficiale è prevista per il 17 gennaio 2025.

Dynasty Warriors Origins, perché acquistarlo?

Prenotando Dynasty Warriors: Origins su Instant Gaming, riceverete in omaggio il costume "Guerriero Sconosciuto", un abito che vi permetterà di scendere in battaglia nei panni di un misterioso eroe del periodo dei Tre Regni. Un'occasione unica per distinguervi sul campo di battaglia fin dal primo giorno!

Il nuovo capitolo di Dynasty Warriors promette di essere il più esaltante di sempre, con battaglie ancora più spettacolari e intense. Affronterete eserciti immensi in campi di battaglia vastissimi, dove la vostra abilità strategica sarà fondamentale per prevalere. Le meccaniche di gioco offriranno una profondità mai vista prima, grazie a un sistema di combattimento che combina azione frenetica e strategia avanzata.

Per la prima volta nella serie, vivrete la storia dei Tre Regni attraverso gli occhi di un protagonista inedito: un "eroe senza nome". Questo permetterà di esplorare un nuovo punto di vista su una delle epoche più leggendarie della storia cinese, tra ambizioni, intrighi e battaglie epiche.

Su PC, Dynasty Warriors: Origins offrirà il massimo delle prestazioni grazie al supporto per risoluzione 4K Ultra-HD, monitor ultra-wide, HDR e alte frequenze di aggiornamento. Inoltre, il titolo sarà compatibile con tutti i tipi di gamepad, e permetterà un'ampia personalizzazione per mouse e tastiera.

Il 17 gennaio 2025 si avvicina: siete pronti a entrare nella leggenda?

