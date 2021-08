Vroom! Annunciato il Fall Guys con le macchinine giocattolo

Tra i molteplici giochi usciti l’anno scorso, Fall Guys è presto diventato un fenomeno mondiale. I primi mesi del folle e coloratissimo party game ricco di mini-giochi hanno permesso al titolo di Mediatonic di farsi conoscere dal grande pubblico praticamente all’istante. Questo boom esplosivo di popolarità ha fatto si che l’idea dietro al titolo alimentasse altri creativi, ed uno su tutti ha dato vita a Vroom! un Fall Guys con le macchinine giocattolo che ha saputo attirare le nostre attenzioni, e non solo.

Vroom! è esattamente quello che sembra, un gioco di prossima uscita che ha alla base l’idea che ha sdoganato Fall Guys esattamente un anno fa. Si tratta di un gioco multiplayer online in salsa battle royale in cui una serie di macchinine giocattolo di vario tipo, e dal gusto prettamente vintage, si danno battaglia in una corsa verso il traguardo. Il tutto all’interno di una stanza piena di ostacoli di ogni tipo, da altri giocattoli a costruzioni di legno di varie dimensioni.

Il titolo si è presentato da poco accompagnato da un trailer che mostra il progetto in grande spolvero. Adam Bernath, l’ideatore di questo titolo, descrive il gioco così: “Vroom! è un gioco di corse a ostacoli in stile battle royale in cui i giocatori potranno guidare e personalizzare macchinine e camion giocattolo per gareggiare online con oltre 60 giocatori da soli o in squadra, in ambienti realistici”.

Al momento non ci sono troppe informazioni in più, ma sappiamo che Vroom! dovrebbe uscire entro la fine dell’anno su diverse piattaforme quali: PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Noi ci siamo già innamorati dell’idea che sta alla base di questo titolo e di quanto visto nel trailer di presentazione, e voi cosa ne pensate di questo Vroom!?