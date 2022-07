Sembra impossibile data la storia decennale del franchise, ma la serie Warhammer 40.000 non ha ancora visto un classico videogioco di ruolo. Tuttavia, Warhammer 40.000: Rogue Trader, sembra destinato a cambiare le cose e lo sviluppatore Owlcat Games ha rilasciato un nuovo video, mostrato in esclusiva da GameSpot, che approfondisce ancora di più come i giocatori cercheranno la gloria e un discreto malloppo all’interno del titolo.

Stando alle parole di Owlcat Games, infatti, le nostre azioni in Warhammer 40.000: Rogue Trader saranno così importanti da sconvolgere l’intero mondo. Ogni cosa intorno a noi sarà influenzata dalle scelte che prenderemo nel nostro percorso. Ciò, ovviamente, offre la premessa per una campagna in pieno stile gioco di ruolo.

Dal momento che Warhammer 40.000: Rogue Trader offre anche una buona dose di combattimento a turni, saremo affiancati da diversi possibili compagni. Il mondo di gioco, infatti, non è un posto sicuro per un commerciante che viaggia in totale solitudine. Tra i nostri potenziali alleati troviamo svariati archetipi familiari come Battle Sisters e psionici, oltre ai leggendari Space Marines. Il modo in cui la nostra squadra andrà a formarsi è totalmente nelle nostre mani. Tuttavia, nel caso in cui il nostro stile di gioco tenda pesantemente verso una direzione, possiamo semplicemente scegliere compagni utili per quello stile.

“La libertà di forgiare il proprio percorso in un universo maturo per l’avventura è il motivo principale per cui abbiamo scelto il Rogue Trader come nostro protagonista”, ha affermato nel video la lead narrative designer Olga Kellner. La scrittrice ha poi aggiunto che il gioco dovrebbe attrarre sia coloro che sono a conoscenza dei precedenti capitoli di Warhammer 40.000 che giocatori totalmente ignari della serie. Warhammer 40.000: Rogue Trader è attualmente in fase di sviluppo per PC e console. Nessuna data di uscita è stata annunciata finora ma sappiamo che a breve sarà lanciato Warhammer 40,000: Darktide.