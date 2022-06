Già protagonista nella giornata di ieri durante il Kick Off della Summer Game Fest, Warhammer 40,000: Darktide torna a essere protagonista delle cronache videoludiche. Come? Grazie a un annuncio da parte di Nvidia, che tramite un post pubblicato sul suo blog ha svelato tutte le feature tecniche che il titolo otterrà al lancio, tra cui il ray tracing.

Come annunciato da Nvidia, infatti, Warhammer 40,000: Darktide potrà contare su una serie di feature tecniche decisamente interessanti. Si comincia appunto dalla tecnologia Ray Tracing. “Se avete a disposizione una scheda video GeForce RTX, sia desktop che laptop, potrete godere dei riflessi in ray tracing e dell’illuminazione globale RTX”, si legge nel comunicato stampa. Gli stessi vantaggi saranno poi inseriti anche su GeForce Now, a patto ovviamente di essere legati a un tier di abbonamento adatto.

Non solo RTX però. Il nuovo gioco dell’universo di Warhammer potrà contare su due altre feature tecniche: il DLSS e Nvidia Reflex. La prima è una tecnologia che abbiamo oramai imparato a conoscere molto bene, essendo oramai disponibile da diverso tempo. La feature permette all’intelligenza artificiale di scalare la risoluzione in base ai vari modelli di gioco, per permettere al gioco di girare al meglio. Presente anche Nvidia Reflex, una tecnologia che riduce l’input lag. Sia il DLSS che Nvidia Reflex sono però limitati alle schede video RTX, dalla serie 2000 in avanti, quindi assicuratevi di avere una GPU moderna che supporti entrambe le feature.

Warhammer 40,000: Darktide sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2022, anche su Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo è sviluppato da Farshark, sviluppatore svedese che ha già lavorato alla realizzazione di ben altri due giochi del franchise di proprietà di Games Workshop. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.