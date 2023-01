Dopo le barche volanti (probabilmente una delle cose più belle mai viste), ora in Warzone 2 i giocatori dovranno stare molto attenti all’elicottero kamikaze. No, non stiamo scherzando: come riportato online, infatti, diversi utenti del Battle Royale di casa Infinity Ward sono morti in battaglia a causa di un bug che fa esplodere il mezzo di trasporto.

La clip, diffusa su Reddit, mostra il bug in azione. I giocatori si trovano tranquillamente all’interno dell’elicottero, utilizzato per spostarsi nella vasta mappa di Warzone 2, quando tutto d’un tratto, esplode. Come riportato da PC Gamer, sembra quasi che il mezzo di trasporto si sia andato a schiantare contro un muro invisibile.

Il bug non è comunque nuovo. Diversi utenti hanno riportato le loro esperienze con il “primo capitolo” del gioco e di aver riscontrato lo stesso, identico errore. Nonostante ciò, appare chiaro che Infinity Ward debba ancora sistemare al meglio il gioco e non poteva essere da meno. A differenza del multiplayer normale, Warzone 2 è un gioco enorme, che dovrà necessariamente essere rivisto nel corso dei prossimi mesi. Stiamo parlando di un Battle Royale da diverse centinaia di giocatori, con una mappa decisamente grande e problemi del genere sono all’ordine del giorno.

Warzone 2 ha debuttato il 16 novembre 2022. Il gioco è stato immediatamente un grande successo e ha dimostrato come nelle intenzioni di Activision ci sia la volontà di trasformare l’esperienza di Call of Duty, passando dall’offrire un semplice multiplayer a esperienze di gioco più “complesse” e diverse. Oltre al Battle Royale, il team ha introdotto una modalità di gioco a estrazione, chiamata DMZ. Nel corso dei prossimi mesi tutte le modalità si arricchiranno di nuovi contenuti e un nuovo pass stagionale. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.