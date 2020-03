Wasteland 3: data di uscita della versione Beta svelata

Wasteland 3, il nuovo gioco di ruolo di InXile, sarà disponibile fra un po’ di tempo, ma alcuni giocatori potranno metterci le mani sopra fra pochissimo. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato la data di uscita della versione beta: il 17 marzo, alle ore 15.00 ora italiana. La beta non sarà messa a disposizione di tutti, però, ma solo dei giocatori che hanno supportato il gioco tramite la piattaforma Fig.

Per quanto riguarda il contenuto della versione beta di Wasteland 3, pare che ci sarà modo di giocare alle prime ore dell’avventura, precisamente potremo provare la creazione del personaggio e la prima area. Ovviamente ci saranno una serie di limitazioni: non solo specifiche parti del mondo di gioco non saranno accessibili, ma non potremo nemmeno avere accesso alla world map. Inoltre, anche l’intro cinematografico non è da considerarsi come definitivo.

Se fate parte di questi giocatori che hanno avuto accesso all’alpha, sappiate che la prossima settimana avrete accesso immediata all’update della versione beta. Se ancora non avete ricevuto le vostre chiavi per la nuova prova, gli sviluppatori avvertono che dovrebbero essere disponibili poco dopo che questa sarà disponibile su Steam.

Vi ricordiamo che Wasteland 3 sarà rilasciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 19 maggio: mancano quindi un paio di mesi all’arrivo del nuovo gioco di ruolo di InXile. Inoltre, vi ricordiamo che se siete abbonati a Xbox Game Pass, potrete avere accesso al videogame sin dal D1 senza costi aggiuntivi, visto che InXile fa parte degli Xbox Game Studios.

Gli sviluppatori promettono più di 50 ore di gameplay: potete vedere un trailer di gameplay poco sopra. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento? Il vostro maggio sarà dedicato a Wasteland 3?