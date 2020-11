Watch Dogs Complete Edition in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S?

Pochi giorni fa abbiamo assistito al lancio del nuovo Watch Dogs Legion sulle console di attuale generazione, PC e Google Stadia. Il titolo Ubisoft è atteso anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 12 novembre, ma nel frattempo sembra che la compagnia francese abbia in serbo un’inaspettata sorpresa per i fan della saga open world con tematiche di hacking.

Recentemente Watch Dogs Complete Edition è emerso all’interno dell’elenco di classificazione ESRB. Al momento non ci sono troppe informazioni a riguardo, ma sembra che i primi possessori di console next gen saranno presto in grado di tornare nella Chicago del primo capitolo della saga Ubisoft. A quanto pare però, sembra che per godere della complete edition del primo Watch D0gs i giocatori dovranno possedere il Season Pass di Legion.

Non è chiaro se questa nuova riedizione del primo Watch Dogs sarà anche venduta separatamente sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Series X|S. Per conoscere questi dettagli, insieme alla data di uscita di questo prodotto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Di certo la presenza di Aiden Pearce all’interno del Season Pass di Legion è un indizio molto concreto sull’arrivo della complete edition del primo capitolo della saga.

Non ci resta quindi che attendere un prossimo appuntamento comunicativo targato Ubisoft, per conoscere ulteriori dettagli su questa prossima uscita e su altre possibili novità. Cosa ne pensate del possibile ritorno del primo Watch Dogs sulle console di prossima generazione? Che tipo di riedizione sperate possa uscire da questo prodotto? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata ai commenti.