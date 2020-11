Watch Dogs Legion: rubato il codice sorgente del titolo Ubisoft

Watch Dogs Legion ha esordito la scorsa settimana, facendo tornare sul mercato un nuovo titolo targato Ubisoft dopo Ghost Recon Breakpoint. La cosa curiosa è come nell’arco di questi giorni, un gioco con la tematica dell’hacking come il terzo capitolo, sia stato protagonista di una violazione del proprio codice sorgente. Da quanto è emerso la compagnia francese non sarebbe stata l’unica ad aver ricevuto questo tipo di violazione.

Come riportato dalla redazione di ZDNet, il mese scorso un team di ransomware conosciuto con il nome di Egregor ha affermato di aver ottenuto l’accesso alle reti interne di Ubisoft e Crytek e di aver rubato diversi dati delle due compagnie. Per quanto riguarda l’azienda francese è stato rubato il codice sorgente del recentissimo Watch Dogs Legion; parliamo di un file della grandezza di ben 560 GB.

Come detto poco fa Ubisoft non è la sola compagnia che è stata violata dal gruppo Egregor, ma anche Crytek ha subito diverse violazioni. Non solo sono state rubate diverse risorse ed informazioni sullo sviluppo dei titoli Arena of Fate e Warface, ma anche del vecchio social gaming network Gface. Al momento non è chiaro come questo gruppo di hacker sia riuscito a entrare nei server delle due compagnie.

Una situazione decisamente spiacevole, ma stando a IGN USA per ora ne Ubisoft e nemmeno Crytek hanno dichiarato ufficialmente quanto accaduto, mostrando per il momento quel che sembra essere un disinteresse sulla questione. Cosa ne pensate di quanto accaduto di recente a Ubisoft e Crytek? Credete che per le due aziende ci saranno delle ripercussioni dopo i dati rubati daglio hacker? Diteci la vostra opinione a riguardo nella sezione dedicata ai commenti.