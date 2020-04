Witchcraft and Wizardry: disponibile l’espansione di Minecraft a tema Harry Potter

Un team di modder di Minecraft, The Floo Network, ha di recente presentato, dopo quattro anni passati in un’accurata e scrupolosa realizzazione, Witchcraft and Wizardry un espansione di Minecraft che porta il giocatore all’interno di un gioco di ruolo ambientato nel magico mondo di Harry Potter. Esplorando l’interno di questa gigantesca espansione, realizzata da alcuni fan di Minecraft, che hanno voluto trasferire sul gioco alcuni degli ambienti dove si sono svolte le avventure del maghetto, quello che si può trovare va ben oltre ciò che ci si potrebbe aspettare da una semplice mod di Minecraft.

Ed oggi, dopo quattro anni passati per poter sviluppare questo gigantesco progetto e dopo essere stato in alpha per poco più di un mese, la mod di Minecraft, ispirata ad Harry Potter è ora pronta per essere presentata. Il trailer di lancio mostra i vari ambienti realizzati dal team The Floo Network come Hogwarts con le sue varie stanze e sale ma anche Londra famosa per il Binario 9 e 3/4 e Diagon Alley.

La mappa, dal trailer, di per se, sembra molto impressionante e va a ricreare diversi ambienti, prendendo diversi particolari dai film e dai libri, ma ci sono anche dei gesti magici, dei puzzle fatti con incantesimi, ma anche il famoso gioco del Quidditch. Sono moltissime le cose che si possono fare all’interno di Witchcraft and Wizardry oltre alla semplice esplorazione di Hogwarts.

All’interno di questa espansione di Minecraft ci sarà anche la possibilità di provare combattimenti e mettere alla prova la propria conoscenza magica contro fastidiosi Dissennatori o altri mostri magici. Se siete dei veri fan di Harry Potter non potrete farne a meno di dare un’occhiata a questo magico mondo virtuale che può essere scaricato per Java Minecraft 1.13.2 già da questo momento. E voi cosa ne pensate di questa espansione di Minecraft appena uscita? Fateci sapere nei vostri commenti!