Wolfenstein Youngblood: svelati i requisiti minimi e consigliati

Wolfenstein Youngblood arriverà verso la fine del mese (anche) su PC: ecco i requisiti minimi e consigliati del nuovo titolo Bethesda.

L’estate è sempre un periodo di tranquillità per noi videogiocatori. Le uscite di alto livello sono pochissime, se non assenti, e spesso è necessario aspettare fino a settembre per avere tra le mani qualche grande gioco. Questo luglio, però, avremo modo di lanciarci negli adrenalinici scontri a fuoco di Wolfenstein Youngblood, il nuovo capitolo coop della serie Wolfenstein, in sviluppo presso Machine Games con la collaborazione di Arkhane Studios (Dishonored, Prey).

Tecnicamente il gioco sembra di alta qualità, ma è ovvio che per poter godere della migliore versione di Wolfenstein Youngblood è necessario un PC di alta fascia. Bethesda ha ora svelato i requisiti di sistema della versione PC del gioco. Iniziamo scoprendo i requisiti minimi:

Richiede un sistema operativo e un processore 64-bit

Sistema Operativo: Windows 7 /8.1 / 10

Processore: Intel Core i5-3570/i7-3770 / AMD FX-8350/Ryzen 5 1400

Scheda Grafica: Nvidia GTX 770 4GB (disponibile attualmente GPU GTX1650) o equivalente AMD

Memoria: 8 GB RAM

Spazio su disco: 40 GB di spazio disponibile

I requisiti consigliati di sistema di Wolfenstein Youngblood invece sono:

Richiede un sistema operativo e un processore 64-bit

Sistema Operativo: Windows 7 /8.1 /10

Processore: Intel Core i7-4770 o AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X

Scheda Grafica: Nvidia GTX 1060 6GB (attualmente disponibile GPU RTX2060) o equivalente AMD

Memoria:16 GB RAM

Spazio su disco: 60 GB di spazio disponibile+

Vi ricordiamo anche che il gioco, in versione PC, supporterà il ray tracing e l’adaptive shading di Nvidia, come vi avevamo precedentemente riportato. Wolfenstein Youngblood sarà rilasciato anche su PlayStaion 4, Nintendo Switch e Xbox One a partire dal 26 luglio 2019. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Questo capitolo coop vi interessa, oppure avreste preferito qualcosa di più classico?