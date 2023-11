World of Warcraft the War Within è destinato a cambiare tutto | Anteprima

Sicuramente uno degli annunci più importanti della Opening ceremony del BlizzCon 2023 è stato The War Within, la prossima espansione di World Of Warcraft che darà il via a un nuovo ciclo narrativo, chiamato “La Saga Dell’Anima Del Mondo” (Worldsoul Saga in Inglese), che si dipanerà nell’arco di tre espansioni principali: The War Within, Midnight e The Last Titan.

Se fino a qua potreste non capire come mai The War Within, e l’intero progetto Worldsoul, siano stati il momento più alto dell’apertura del BlizzCon 2023, dovete sapere che per qualunque giocatore di World Of Warcraft, il 2024 sarà un anno molto particolare, in quanto segnerà il ventesimo anniversario dalla nascita del gioco.

Un ritorno tanto atteso

A questo importante evento, bisogna aggiungere il ritorno di Chris Metzen come Executive Creative Director di World Of Warcraft. A molti questo nome potrebbe non dire nulla ma, nuovamente, per i giocatori di WOW si tratta di un ritorno importantissimo in quanto Metzen, è colui che per ventitre anni scrisse la mitologia di Warcraft, rendendo WOW quel successo globale che tutti conosciamo.

Chris si allontanò da Blizzard nel 2016 e per molti, da quel momento, WOW non fu più lo stesso. Quella che, però, sembra la classica “giustificazione da community”, per un periodo di stanca, assunse dei contorni più realistici nel momento in cui, nel 2022, Metzen fece il suo ritorno su WOW come consulente e, magicamente, i numeri di World Of Warcraft ricominciano a salire sensibilmente.

Viene da se che vederlo sul palco del BlizzCon a raccontare di The War Within e a dichiarare di voler condurre, personalmente, tutto ciò che gravita attorno a questo importante traguardo per World Of Warcraft, ha emozionato ogni giocatore di vecchia data.

Se a questi due eventi importanti, si aggiunge che The War Within, sarà la prima di un terzetto di espansioni pensate per rivoluzionare, sensibilmente, le fondamenta di World Of Warcraft, ecco che risulta più chiaro come mai la presentazione de “La Saga Dell’Anima Del Mondo”, sia stato il punto più alto dell’intero evento.

The War Within è stato presentato da Meltzen come il miglior momento per tornare a giocare a World Of Warcraft o, addirittura, incominciare da zero se non si è mai approcciato l’immenso MMO targato Blizzard.

Una dichiarazione emblematica quanto il trailer di presentazione dell’espansione, in quanto a più riprese, nel corso degli anni scorsi, Blizzard ha tentato di proporre un nuovo punto di partenza per i novizi ma quei, quasi, vent’anni di lore si sono sempre rivelati troppo frammentati, e altrettanto ricolmi di eventi, per permettere a un nuovo giocatore di comprendere a fondo la storia di World Of Warcraft.

Chi vi scrive smise di giocare durante Catalyst (che fra l’altro arriverà in versione Classic proprio il prossimo anno) e provò a ritornare su WOW, lo scorso anno ritrovandosi parecchio confuso per tutti i cambiamenti, e gli accadimenti, che si sono conseguiti nel corso degli anni. Immaginatevi un novizio come potrebbe assimilare tutte queste informazioni senza risultare disorientato.

Se a questo si aggiunge il fatto che il trailer di The War Within strizzi l’occhio alla community più hardcore di WOW, quella che ha vissuto in diretto ogni evento che si è succeduto nel corso degli ultimi anni, risultando quasi incomprensibile per chi non conosce nulla della storia di World Of Warcraft, quanto detto da Meltzen risulti ancora più enigmatico.

Resta indubbio, però, che una dichiarazione così importante non può essere stata solamente una boutade, motivo per il quale siamo davvero curiosi di cosa abbia partorito la mente di Meltzen per proporre un punto di partenza, o ri-partenza, che risulti credibile e sensato.

La Saga dell’Anima Del Mondo

La Saga dell’Anima Del Mondo, almeno per quanto narrato da Chris Meltzen, porterà, nuovamente, i giocatori a quella lotta contro il Vuoto che si sta protraendo già da diverso tempo.

Un Canto Radioso si diffonde per tuta Azeroth, facendo presagire il ritorno di Xal’atath, che punta a riunire i Nerubiani al soldo del Vuoto.

Chris Meltzen, però, non si è limitato a raccontare di cosa trattera The War Within, anticipando che Midnight narrerà di Quel’thalas e della sua volontà di radunare le forze della luce per fronteggiare il Vuoto e che The Last Titan fungerà da epica conclusione per questo arco narrativo, facendo ritornare ad Azeroth nientemeno che i Titani.

Al netto di tutti i nomi altisonanti enunciati da Meltzen sul palco del BlitzCon 2023, La Saga dell’Anima Del Mondo segnerà anche un grosso cambiamento nella cadenza con la quale verranno rilasciate le espansioni “maggiori” di World Of Warcraft.

Ogni espansione di WOW, ha un ciclo vitale di due anni ed è costellata da una serie di stagioni atte ad ampliarne i contenuti e la storia. La Saga dell’Anima Del Mondo, invece, pare presenterà un ciclo vitale più contenuto, con ogni espansione che verrà rilasciata con un intervallo di dodici, massimo diciotto, mesi di distanza.

Un cambiamento che, per quanto possa sembrare apparentemente insignificante, cambia sostanzialmente tutto per quanto riguarda la gestione dei contenuti.

Le stagioni saranno meno? Saranno più brevi? I contenuti saranno gli stessi ma, semplicemente, verranno compressi in un periodo di tempo più breve? Queste sono le domande che hanno cominciato ad affollare il web nelle scorse ore, anche in virtù del fatto che il prezzo di The War Within non si discosta da quello delle precedenti espansioni.

Le novità di The War Within

Sebbene Blizzard abbia annunciato che La Saga dell’Anima Del Mondo stravolgerà il mondo di World Of Warcraft, le prime informazioni in merito a The War Within sembrano mantenere le radici ben piantate nella formula, oramai, collaudata del gioco.

Una delle principali novità è il nuovo continente, ribattezzato: Khaz Algar o Settore designato AR-934.

Questo spazio sotterraneo sarà suddiviso in diverse zone abitate principalmente dai Terrigeni, la nuova Razza Alleata, giocabile, e creata nientemeno che dai Titani. I Terrigeni ricordano fisicamente i Nani ma la loro struttura corporea è indubbiamente più massiccia.

La nuova razza sarà suddivisa in tre categorie: gli Ossequenti, che proteggono l'Arteria del Nucleo di Azeroth; gli Svincolati, che vivono in cave, miniere e altri luoghi similari per acquisire risorse naturali; e gli Oratori delle Macchine, che risiedono in complessi industriali sotterranei.

The War Within presenterà anche una nuova fazione: gli Arathi, i quali discendono dall'impero originale di Arathor e sono rimasti intrappolati a Khaz Algar. La loro missione, apparentemente, è quella di portare la speranza e la luce nell'oscurità. Un dettaglio che ha lasciato presupporre che, nelle future espansioni, potrebbero diventare una razza giocabile.

I principali nemici dell'espansione, invece, sono i Nerubiani, i quali, dopo essere sopravvissuti all'Impero Nero, hanno sviluppato un personale culto dell’oscurità. Alcuni di loro sono stati trasformati in mostri brutali attraverso un oscuro processo alchemico e, così come per gli Arathi, in molti già pronosticano che potrebbero diventare un razza giocabile nelle future espansioni.

Per quanto riguarda le zone di Khaz Algar, sono state costruite verticalmente e propongono il nuovo volo dinamico per garantire la massima libertà di movimento. Le zone mostrate fino a ora, come l'Isola di Dorn, le Profondità Risonanti, i Precipizi Sacri e Azj-Kahet, si sono mostrate tutte indubbiamente affascinanti e ben differenziate fra loro, anche se è ancora molto presto per parlarne nel dettaglio.

The War Within includerà otto nuove spedizioni e un’incursione, chiamata Palazzo di Nerub'ar, con otto boss. Le spedizioni, così come la nuova incursione, promettono di offrire una progressione maggiormente verticale rispetto al pasato, oltre a una progressione capace di abbracciare, maggiormente, i ritmi di gioco delle varie tipologie di utenti.

Blizzard, con The War Within, sembra mantenere quella politica fondata sul concentrarsi su delle aggiunte che arricchiscano il gioco, senza cambiarne drasticamente le dinamiche tra un'espansione e l'altra.

Un esempio di questa politica è rappresentato dai nuovi talenti eroici, i quali potranno essere sbloccati a partire dal livello 71 e comporranno un nuovo albero dei talenti che garantirà abilità, e conseguenti rotazioni, del tutto inedite.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, gli Scavi sono una nuova attività (che al lancio di The War Within presenterà 12 diversi scenari) che offrirà ricompense stagionali, e settimanali, oltre alla possibilità di esplorare, in ogni suo anfratto, Khaz Algar. Si potranno gocare in solitaria, con il supporto di un NPC, o con alcuni compagni di gioco.

Le Brigate, invece, permetteranno di condividere le imprese tra tutti i personaggi personaggi presenti sull'account Battle.net, esattamente come accade già su Diablo.

Atraverso le Brigate si potranno condividere anche le reputazioni, le trasmogrifazioni e, ovviamente, le risorse, anche se per queste ultime saranno presenti alcuni limitazioni che verranno illustrate, nel dettaglio, in seguito.

Data di uscita ed edizioni disponibili

Per quanto La Saga dell’Anima Del Mondo sia stata presentata come una rivoluzione incredibile per World Of Warcraft, i contenuti presentati fino a ora sembrano ancorati al passato.

Siamo più che sicuri che il grosso delle sorprese non sia ancora stato svelato, e che al termine della Saga dell’Anima Del Mondo, il gioco sarà molto diverso da quello disponibile oggi, ma al momento è ancora tutto da scoprire.

The War Within, nel mentre, è già disponibile per il preordine in ben tre edizioni, le quali partono dai 49,99€, della versione base, fino agli 89,99€ della Epic Edition.

Quest’ultima è già stata ampiamnte criticata perché, per la prima volta nella storia di World Of Warcraft, offre tre giorni di accesso anticipato e chi gioca a WOW sa quanto sia importante iniziare al lancio per non rimanere indietro.

Al netto di tutto questo, fra chi chiede a gran voce un World Of Warcraft 2, per svecchiare il comparto grafico e ripartire da zero per le nuove generazioni di giocatori, e chi continua ad attendere la tanto vociferata versione per console, The War Within si prepara a cominciare un lungo percorso atto a mutare WOW per sempre e a celebrare, nel migliore dei modi, il ventennale della produzione più longeva attualmente in commercio.