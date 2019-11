X019, nuovi titoli e novità per Game Pass e Project xCloud in arrivo

Anche quest’anno come l’anno scorso si terrà un evento dedicato completamente all’ecosistema Xbox. L’evento in questione, che prende il nome di X019, è oramai alle porte, essendo previsto tra neanche una settimana, ossia il prossimo 14 novembre 2019, e promette di portare una lunga serie di novità per tutti i giocatori delle piattaforme di casa Microsoft.

L’account Twitter ufficiale di Xbox, come potete osservare comodamente qui sotto, ha infatti annunciato con un tweet una lunga serie di novità presenti a tale evento. L’X019, a quanto pare, conterrà quindi non solo diverse nuove informazioni sull’attesissimo Project xCloud e l’annuncio di nuovi titoli per l’Xbox Game Pass ma anche tutta una serie di annunci di nuovi titoli.

#X019 kicks off with an episode of Inside Xbox you won’t want to miss.

✅ 12 Xbox Game Studios titles (including new reveals and PC)

✅ New PC and Console game reveals for @XboxGamePass

✅ Big Project xCloud news

Tune in LIVE @WatchMixer November 14: https://t.co/lOycoVHid2 pic.twitter.com/0fIeytMIMj

— Xbox ➡️ X019 🇬🇧 (@Xbox) November 8, 2019