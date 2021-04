Xbox: 4 nuovi giochi tripla A in sviluppo, i primi dettagli

Dopo l’avvento della next-gen lo scorso novembre, molti appassionati speravano di poter godere fin da subito di una serie di titoli esclusivi di grande livello, sia destinati a PS5 che alla famiglia di console Xbox Series X|S. A quasi sei mesi dal lancio delle nuove piattaforme, invece, le uscite di rilievo in esclusiva si contano ancora sulle dita di una mano. Anche se ci vuole sempre del tempo prima che una nuova generazione entri nel vivo, ci sono degli appassionati che non stanno più nella pelle per vivere nuove esperienze next-gen.

Ora, all’interno della nuova puntata del podcast di GameOnDaily, Miles Dompier di Windows Central ha svelato una novità che farà sicuramente piacere a tutti i possessori di una console Xbox. La divisione Global Publishing di Microsoft, infatti, è attualmente al lavoro su ben quatto nuovi giochi non ancora mai annunciati e di cui sappiamo poco o nulla. A riempire questo vuoto di informazioni, però, ci ha già pensato lo stesso Dompier.

Come viene segnalato dall’insider Idle Sloth su Twitter, se si va al minuto 12:45 del podcast possiamo ottenere alcuni dei primissimi dettagli riguardanti questi 4 nuovi tripla A in sviluppo presso gli Xbox Global Publishing. Tutti e quattro i progetti non c’entrano nulla con i rumor riguardanti il nuovo gioco di Hideo Kojima mentre due indizi, un ciclone e un drago, sono stati usati per riferirsi a due di questi progetti.

✅ Four upcoming projects separate from the rumored Kojima deal

✅ Cyclone tweet was a hint for the one that is furthest along 🌀

✅ Dragon tweet was also a hint 🐉

✅ Three new IPs and one spinoff of an existing IP

— Idle Sloth (@IdleSloth84) April 18, 2021