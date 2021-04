Xbox Series X|S: in futuro potrebbe diventare inutilizzabile, ecco perchè

Da ormai inizio aprile non si parla d’altro, ci riferiamo ovviamente ai problemi che potrebbero riscontrarsi in futuro tra le vecchie e nuove console. Proprio la scorsa settimana vi abbiamo mostrato un video che testimonierebbe il problema legato all’orologio interno di PS4 e del suo problema legato probabilmente ai trofei. Questo weekend invece un utente ha provato a rimuovere la batteria dell’orologio interno di PlayStation 5 per scoprire se sarebbe accaduto lo stesso, ed è quello che è successo. Ora sembrerebbe che anche Xbox Series X|S potrebbe smettere di funzionare in futuro, ma si tratta di qualcosa di più grave.

A differenza dell’orologio interno legato alla questione trofei, Xbox Series X|S dispone di un DRM basato esclusivamente sulla connessione alla rete. Il profilo Twitter di Does it Play? ha espresso il suo parere dichiarando il suo sistema molto rischioso che potrebbe comprometterla e renderla completamente inutilizzabile in futuro.

“Xbox Series X|S sono disegnate con un sistema DRM davvero fatale, come una bomba a orologeria, questo renderà un giorno tutto il software inutilizzabile visto che riparazioni, formattazioni e la creazione di nuovi utenti diventeranno impossibili. Su PS5, PS4 e PS3 il problema non sussiste visto che esiste un setup offline”. Does it Play? ha concluso il suo discorso specificando che anche i giochi su disco richiedono un’attivazione online, e quindi “quando i server non esisteranno più cosa succederà?”.

Yes that’s correct

The Xbox series is designed with a very nefarious DRM set up. Like C-Bomb this will one day render all software unplayable as repairs, formats and new users will become impossible.

On PS3,4,5 this is not a issue due to its offline set up.

No fix exists pic.twitter.com/UZe2N3XBe4

— Does it play? (@DoesItPlay1) April 18, 2021