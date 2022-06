In assenza dell’E3, quest’anno stiamo assistendo a svariate conferenze che si contendono gli annunci più interessanti del periodo estivo. L’ultima in ordine cronologico è stata il Summer Game Fest, dal quale sono emersi titoli interessanti e di cui trovate il nostro recap completo a questo link. Tuttavia, l’estate è ancora lunga e siamo già pronti per l’Xbox & Bethesda Games Showcase in arrivo questo fine settimana. Mancano poco più di 24 ore all’evento ma il clima è già caldo e i fan sono in attesa di anticipazioni.

Sul suo account Twitter, Aaron Greenberg, Marketing General Manager di Xbox ha creato maggior attesa nella conferenza svelandone alcuni dettagli. Sembra infatti che, l’Xbox & Bethesda Games Showcase di quest’anno avrà una durata pari ai 95 minuti, differentemente dai 90 minuti previsti inizialmente. Ovviamente, le ipotesi legate a questa durata estesa sono tutte da verificare ma potrebbero nascondere un grande annuncio a sorpresa. Si pensa, infatti, che Xbox abbia in programma un annuncio conclusivo da mandare in onda come fuori programma.

Le anticipazioni dell’Xbox & Bethesda Games Showcase fanno già ben sperare, grazie a titoli quali Starfield, Diablo 4 e Redfall che dovrebbero essere presenti alla conferenza. Rimane decisamente difficile affermare con certezza quale sarà l’eventuale annuncio conclusivo che si terrà durante questi cinque minuti aggiuntivi. Tuttavia, dato il livello della conferenza e degli sviluppatori coinvolti, si tratterà probabilmente di un altro annuncio ad effetto.

Excited to have folks join us from around the world Sunday. As a team we feel a tremendous responsibility representing the incredible work of the thousands of humans who work so hard to create these games and assets for you all. Enjoy, be kind and celebrate with us! ‍♂️ https://t.co/dmuh5uxkn0 — Aaron Greenberg LA Xbox FanFest (@aarongreenberg) June 10, 2022

Xbox & Bethesda Games Showcase sarà trasmesso in streaming su Youtube e Twitch, domani alle ore 19:00 italiane. Come accaduto per tutte le altre conferenze, noi di Tom’s Hardware seguiremo l’evento in live e copriremo gli annunci con le nostre notizie sul sito. La speranza di vedere titoli come Forza Horizon o il nuovo The Elder Scrolls sono basse, ma Xbox potrebbe avere qualche sorpresa di livello in risposta allo State of Play tenuto da Sony poche settimane fa.