Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha tolto i veli dal nuovo controller per Xbox e PC. Chiamato Elite Wireless Controller Series 2 – Core, si tratta di un pad che ricalca in tutto e per tutto quello creato nel 2015, quando Microsoft pensò di offrire una scelta a tutti coloro che volevano giocare in maniera più professionale, con giochi competitivi come Halo o Gears of War. Una scelta che risultò fin da subito vincente, visto il grande successo della periferica.

Con il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2, Microsoft offrirà ai giocatori una periferica altamente customizzabile a un prezzo decisamente inferiore. Come riportato sul sito web ufficiale dedicato al brand gaming della casa di Redmond, l’arrivo del nuovo controller segna infatti il ritorno del precedente. Per questo motivo, il prezzo del nuovo controller presentato oggi è di 129,99 Dollari, contro i 179,99 Dollari della vecchia periferica. Cambia anche il colore, che sarà bianco invece che nero.

Cosa conterrà la confezione del nuovo controller per Xbox? Chiaramente, visto il prezzo inferiore, non potrà essere completa al 100%. All’interno della scatola saranno presenti tutti i componenti essenziali per tutte le caratteristiche chiave del controller, ad eccezione però dei tasti aggiuntivi e di sostituzione, che invece sono presenti nella versione più costosa. Inclusi il tool che permette la riduzione della tensione degli analogici e il cavo USB-C per la ricarica. La batteria durerà circa 40 ore, almeno stando a quanto dichiarato da Microsoft. Assente invece la custodia, che resterà presente all’interno della confenzione del controller più costoso.

Separatamente per l’acquisto, sarà disponibile un Complete Component Pack, al costo di 60 Dollari, che include i tasti sostituibili, una batteria in più, nuovi analogici e ovviamente la custodia. I pre-order dei due controller sono già aperti adesso nei mercati selezionati, inclusa l’Italia, con data di uscita fissata per il 21 settembre 2022. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.