Xbox ha un’esclusiva nascosta, sorpresa in arrivo: cosa sappiamo

Mentre attendiamo pazientemente l’arrivo della next gen in casa nostra, sembra che le novità e le sorprese non siano affatto terminate. Sappiamo molto bene che le console di prossima generazione Microsoft Xbox Series X|S usciranno il prossimo 10 novembre, ma a quanto pare la compagnia di Redmond ha ancora qualche carta da giocare prima del lancio della propria nuova generazione videoludica.

A darci più di qualche indizio è un nuovo post apparso su 4chan giusto qualche ora fa. Come è possibile vedere dal post, sembra che il prossimo 9 novembre assisteremo al nuovo evento digitale Xbox X020. Il giorno prima dell’uscita di Series X|S quindi, potremmo assistere a uno show decisamente corposo che, stando alle scorse edizioni della manifestazione, potrebbe durare all’incirca un oretta e mezza.

Questo nuovo evento digitale targato Microsoft verrà trasmesso direttamente da Orlando e prenderà il nome di “Xbox 020 Celebrate Togheter”. Stando al post su 4chan i grandi protagonisti di questo show saranno diversi nuovi annunci first party Microsoft, tra cui almeno una nuova esclusiva ancora non annunciata degli Xbox Game Studio, e un nuovo gioco su licenza di EA che al momento è conosciuto con il nome in codice “Olivia”.

Al momento Microsoft non ha ancora reso ufficiali i piani per un prossimo X020, ma essendo un appuntamento annuale è lecito aspettarsi che nelle prossime settimane la casa di Redmond ci faccia sapere i piani a tal proposito. Cosa ne pensate di questi ultimi rumor apparsi su 4chan? Che tipo di nuovi annunci Microsoft e EA vi aspettate da un possibile X020? Fateci sapere la vostra opinione con un commento nella sezione dedicata.