Xbox Game Pass: annunciati i primi giochi in arrivo a marzo (tra cui 33 Immortals)

Il panorama dei videogiochi in arrivo su Game Pass (potete abbonarvi a prezzo scontato qui) si arricchisce di nuove entusiasmanti proposte, tra ritorni inaspettati e titoli lanciati a sorpresa. Chi ha seguito l'ID@Xbox Showcase durante l'IGN Fan Fest già lo sa: Balatro è approdato silenziosamente nel catalogo, portando con sé un'esperienza di gioco che fonde poker e roguelike in modo innovativo. Ma le novità non si fermano qui, con un calendario di marzo che promette di soddisfare giocatori dai gusti più disparati.

Xbox Game Pass: i giochi in arrivo a marzo

Tra i graditi rientri nella libreria troviamo Monster Train, un titolo che ha ridefinito il genere dei roguelike con meccaniche di deckbuilding. La sua particolarità? Offre tre aree di gioco verticali da difendere in un contesto narrativo dove l'inferno è stato completamente congelato. I giocatori dovranno proteggere l'ultima pira ardente dagli assalti delle forze celesti per ripristinare le fiamme infernali, combinando strategie di carte in un'esperienza tanto profonda quanto accessibile.

Non meno interessante è il ritorno di Enter the Gungeon, disponibile dall'11 marzo. Questo dungeon crawler incentrato sugli scontri a fuoco segue le vicende di un gruppo di disadattati che, tra spari, saccheggi e acrobazie, cercano di raggiungere il leggendario tesoro del Gungeon: l'arma capace di uccidere il passato.

Dal 5 marzo, i possessori di Xbox Series X|S potranno cimentarsi con Galacticare, simulatore gestionale dove assumere il ruolo di direttore di un'azienda sanitaria interstellare. La sfida? Costruire ospedali e reclutare personale per soddisfare i capricci di varie specie aliene e curare le loro bizzarre malattie. Il gioco offre sia una modalità storia che una sandbox per dare libero sfogo alla propria creatività ospedaliera.

One Lonely Outpost, in arrivo il 6 marzo, trasporta invece l'esperienza di farming simulator in un contesto sci-fi. I giocatori dovranno trasformare un pianeta alieno desolato in una casa prospera, coltivando raccolti organici o geneticamente modificati, allevando adorabile bestiame robotico e facendo amicizia con i coloni mentre scoprono i segreti del pianeta.

Il 13 marzo sarà il turno di Mullet Madjack, uno shooter ad alta intensità che catapulta i giocatori all'interno di un classico anime. Con grafica accattivante e gameplay frenetico, offre l'opportunità di scegliere l'arma preferita e raggiungere l'ultimo piano per battere il proprio record personale. Come recita il suo slogan: la fretta fa danni... ai tuoi nemici!

Particolarmente atteso è 33 Immortals, disponibile dal 18 marzo in Game Preview. Questo action-roguelike cooperativo per 33 giocatori permette di impersonare un'anima dannata in rivolta contro il giudizio finale di Dio. Con matchmaking istantaneo, offre battaglie epiche contro orde di mostri e boss impegnativi, permettendo di espandere il proprio arsenale e potenziare permanentemente la propria anima.

Aggiornamenti e contenuti aggiuntivi

Gli amanti dei titoli già presenti nel catalogo troveranno pane per i loro denti con diversi aggiornamenti. Overwatch 2 ha inaugurato la Stagione 15: Onore e Gloria, che introduce il sistema Perks, un nuovo Anno Competitivo e numerose ricompense. I membri Game Pass possono inoltre beneficiare di un boost XP aggiuntivo del 10%.

Microsoft Flight Simulator riceverà l'11 marzo l'aggiornamento dedicato a Brasile, Guyana, Suriname e Guyana francese, con nuovi punti d'interesse, sfide e missioni. Mentre Forza Motorsport dal 13 marzo inizierà il "Velocity Month", con nuove auto come la Lamborghini #63 Squadra Corse SC63 del 2024 e la Porsche 911 GT3 RS del 2023.

Il catalogo Game Pass continua quindi a evolversi, alternando nuovi arrivi e dipartite in un flusso costante che mantiene fresca l'esperienza per gli abbonati, con particolare attenzione al cloud gaming che si arricchisce di nuovi titoli giocabili in streaming su dispositivi supportati.