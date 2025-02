Balatro arriva su Game Pass, altri giochi indie in arrivo durante l'anno

Balatro è sbarcato a sorpresa su Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon). L'annuncio, dato durante l'ID@Xbox Showcase, ha reso il titolo immediatamente disponibile per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft, sia su PC che su console. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di carte e roguelike, che potranno ora immergersi nelle sfide strategiche di questo titolo unico.

Ma le sorprese non finiscono qui. Contestualmente al lancio su Game Pass, è stato rilasciato l'aggiornamento "Friends of Jimbo 4" per tutte le piattaforme. Questo aggiornamento arricchisce ulteriormente l'esperienza di gioco, introducendo una serie di nuove carte personalizzate Queste carte traggono ispirazione da alcuni dei franchise videoludici più amati e iconici, tra cui Civilization, Bugsnax, Assassin's Creed, Slay The Princess, Friday the 13th e Fallout. Un omaggio alla cultura videoludica che aggiunge un ulteriore livello di profondità e varietà al gameplay di Balatro.

Il titolo ha decisamente già conquistato il cuore di milioni di giocatori, come dimostrano le oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un successo straordinario per un gioco che ha saputo combinare in modo innovativo elementi del poker e meccaniche roguelike. La sua profondità, la grande quantità di contenuti e la rigiocabilità elevata lo hanno reso un vero e proprio fenomeno negli ultimi mesi.

Gli aggiornamenti "Friends of Jimbo" hanno giocato un ruolo fondamentale nel mantenere alta l'attenzione della community e nell'attrarre nuovi giocatori Nel corso del tempo, questi aggiornamenti hanno introdotto carte tematiche ispirate a titoli come Vampire Survivors, The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, dimostrando la volontà degli sviluppatori di continuare a supportare e arricchire il gioco con contenuti freschi e stimolanti.

L'aggiunta di carte personalizzate ispirate a franchise videoludici famosi è una mossa intelligente, che dimostra l'attenzione degli sviluppatori verso la community e la volontà di creare un'esperienza di gioco sempre più ricca. Questa strategia, unita alla continua espansione dei contenuti, è la chiave per mantenere vivo l'interesse dei giocatori e garantire la longevità di un titolo.

Ma non solo, svariati altri giochi indie sono in arrivo su Game Pass nel corso del 2025. Da Revenge of the Savage Planet a 33 Immortals fino a Tanuki Pon's, la varietà di giochi in arrivo nell'abbonamento targato Microsoft sembra davvero straordinario.