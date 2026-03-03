Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce oggi di un titolo che la community RPG attendeva con grande interesse: Kingdom Come: Deliverance 2 di Warhorse Studios approda finalmente nel servizio in abbonamento Microsoft.

Kingdom Come: Deliverance 2 è disponibile da oggi, 3 marzo, per gli abbonati ai piani Ultimate, Premium e PC, su Xbox Series X|S, PC e Cloud gaming. Il gioco si presenta come un action RPG story-driven con un vasto mondo aperto ambientato nell'Europa medievale del XV secolo: il giocatore torna a vestire i panni del giovane Henry in un'avventura che punta tutto sull'autenticità storica, la libertà di scelta narrativa e un sistema di combattimento simulativo che aveva già fatto parlare di sé nel primo capitolo. Chi cercava un'alternativa più realistica e meno fantasy ai classici del genere, lontana da draghi e magie, troverà pane per i suoi denti.

Kingdom Come: Deliverance 2 arriva nel Game Pass al day one, confermando la politica aggressiva di Microsoft nel portare grandi RPG direttamente agli abbonati senza costi aggiuntivi.

Insieme al titolo di Warhorse, oggi entra nel catalogo anche Final Fantasy III, disponibile anch'esso su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli stessi tier di abbonamento. Si tratta della versione rimasterizzata in 2D del terzo capitolo della storica saga Square Enix, con grafica e audio completamente rinnovati pur mantenendo l'estetica retrò che ha reso celebre il titolo originale. Per i fan della serie JRPG, si tratta di un'occasione per recuperare o riscoprire uno dei capitoli fondativi del franchise, incluso il sistema dei Job che avrebbe poi influenzato decine di titoli del genere.

Dal punto di vista degli abbonati, entrambi i giochi sono accessibili senza costi aggiuntivi rispetto alla quota mensile del servizio, con Kingdom Come: Deliverance 2 che rappresenta probabilmente il valore di punta dell'offerta di marzo, considerando che si tratta di un titolo AAA di recente uscita. La disponibilità via Cloud Gaming permette inoltre di accedere ai giochi anche senza hardware dedicato, abbassando ulteriormente la barriera d'ingresso per chi vuole provare l'avventura medievale di Henry senza un PC potente o una console di nuova generazione.