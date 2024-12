Xbox Game Pass, i giochi già confermati per l'anno prossimo sono clamorosi

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate (in sconto su Instant Gaming) e PC Game Pass, con un’eccezionale lineup di giochi che promette di soddisfare ogni tipo di videogiocatore. Dai mondi fantasy ai simulatori di strategia, dagli sparatutto frenetici alle avventure narrative, il catalogo si arricchirà di titoli attesissimi.

La lista completa: Eternal Strands - 28 gennaio 2025

Sniper Elite: Resistance - 30 gennaio 2025

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - 31 gennaio 2025

Avowed - 18 febbraio 2025

Atomfall - 27 marzo 2025

Commandos: Origins - Marzo 2025

Football Manager 25 - Marzo 2025

33 Immortals

Ark 2

Cities Skyline 2 console

Descenders Next

DOOM: The Dark Ages

Expedition 33

Fable

FBC: Firebreak

Frostpunk 2 console

Ghost Bike

Lost in Random: The Eternal Die

Mixtape

Replaced

Sleight of Hand

South of Midnight

Subnautica 2

The Alters

The Outer Worlds 2

Towerborne

Voidtrain

Wheel World

Winter Burrow

Wuchang: Fallen Feathers

Tra i primi a debuttare troviamo Eternal Strands, un’avventura sci-fi che esplora i confini del tempo e dello spazio, e Sniper Elite: Resistance, il nuovo capitolo della celebre serie di Rebellion. Gennaio culminerà con Citizen Sleeper 2: Starward Vector, un seguito che espande le possibilità narrative e le scelte morali del primo capitolo.

Tra i nomi di spicco anche Avowed, il progetto fantasy di Obsidian che trasporta i giocatori in un universo fantasy intriso di misteri, e Commandos: Origins, che riporta in vita il leggendario franchise strategico con un gameplay modernizzato. Gli appassionati di sport manageriali non rimarranno delusi grazie all’arrivo di Football Manager 25.

I giocatori potranno anche mettere le mani su titoli dal forte impatto artistico e narrativo come Fable, un ritorno attesissimo che punta molto in alto nel genere RPG, e Replaced, un’avventura pixel art dall’atmosfera cyberpunk. Gli amanti degli ambienti ostili troveranno pane per i loro denti con Frostpunk 2 su console e il sequel dell’acclamato survival oceanico, Subnautica 2.

Non mancheranno esperienze particolari come Ghost Bike, una corsa all’interno di un mondo surreale, e il bizzarro Lost in Random: The Eternal Die. Gli appassionati di FPS potranno invece immergersi nel brutale DOOM: The Dark Ages, che fonde l’azione adrenalinica della serie con un’ambientazione medievale dark.

Non mancano anche altri titoli come Towerborne, 33 Immortals e The Alters. Insomma, il catalogo 2025 di Xbox Game Pass si conferma incredibile, anche considerando che questi sono solo una piccolissima parte dei giochi che arriveranno nell'abbonamento.