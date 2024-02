Xbox Game Pass, svariati nuovi giochi in arrivo!

Sta per arrivare una nuova ondata di avventure su Xbox Game Pass, con generi tutti diversi tra loro. Andiamo a vedere che cosa verrà introdotto nel corso della seconda metà di febbraio (e anche cosa verrà rimosso dal servizio di abbonamento gaming di casa Microsoft).

Di seguito la lista completa e sotto le spiegazioni approfondite:

20/02/2024

Return to Grace (Xbox, PC e Cloud)

Tales of Arise (Xbox, PC e Cloud)

22 febbraio

Bluey The Videogame (Xbox, PC e Cloud)

27 febbraio

Maneater (Xbox, PC e Cloud)

Madden 24 (Cloud)

28 febbraio

Indivisible (Xbox, PC e Cloud)

29 febbraio

Space Engineers (Xbox, PC e Cloud)

5 marzo

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox, PC e Cloud)

Return to Grace e Tales of Arise

A partire da oggi, martedì 20 febbraio, i giocatori possono già tuffarsi nell'affascinante mondo di Return to Grace, un'avventura narrativa ambientata nello spazio, disponibile su Xbox, PC e Cloud. Se invece sei un fan degli RPG, non perdetevi Tales of Arise, un'epica odissea che vi catapulterà in un universo fantastico ricco di personaggi indimenticabili e combattimenti avvincenti.

Bluey The Videogame e Maneater

Il 22 febbraio, preparati a divertirti con Bluey The Videogame, disponibile su Xbox, PC e Cloud. Questo titolo promette azione e divertimento per tutta la famiglia. Se invece preferisci fare un tuffo negli abissi marini e divorare le persone, non perdetevi Maneater, disponibile dal 27 febbraio su tutte le piattaforme, incluso il Cloud.

Madden 24 e Indivisible

Per gli amanti dello sport, il 27 febbraio segna l'arrivo di Madden 24 sul Cloud, permettendoti di vivere l'emozione del football americano ovunque voi siate. Mentre per coloro che amano gli RPG, il 28 febbraio vedrà l'arrivo di Indivisible, un'avventura che mescola combattimenti dinamici a turni e una storia avvincente.

Space Engineers e Warhammer 40,000: Boltgun

Abbiamo poi l'opportunità di esplorare l'universo con Space Engineers, disponibile su tutte le piattaforme dal 29 febbraio. E infine, il 5 marzo, vivremo l'orrore dello spazio con Warhammer 40,000: Boltgun.

Per quanto concerne le uscite, i titoli che usciranno questa volta sono Madden NFL 22 e Soul Hackers 2

Che voi siate un fan dei giochi di ruolo, degli sport o degli avventurosi esploratori dello spazio, c'è qualcosa per tutti.