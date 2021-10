Xbox ha in cantiere un titolo che farà gola agli amanti dei giochi orientali

In questi giorni si fa un gran parlare di alcune misteriose nuove esclusive in arrivo sulla famiglia di console Xbox. Tra un progetto tutto basato sul cloud game e una possibile esclusiva di Hideo Kojima, i rumor sui prossimi giochi Microsoft sono sicuramente i più caldi sulla piazza.

Stando al solito Jez Corden, oltre al già rumoreggiato MMO basato sul cloud, ci sarebbe un nuovo studio chiamato Brass Lion Entertainment al lavoro su un gioco dalle forti influenze orientali in arrivo su Xbox Series X|S.

Il titolo avrebbe come nome in codice Project Shaolin, e stando a Corden dovrebbe trattarsi di un action in terza persona tutto basato sul combattimento melee e con una serie di influenze anime.

Oltre a questo, il nuovo fantomatico titolo in arrivo su Xbox Series X|S avrà sia una folta campagna per giocatore singolo che la possibilità di giocare in coop con quattro giocatori. Al momento si tratta di mere voci di corridoio, ma se il tuto si rivelerà reale potremmo scoprirlo con un annuncio in un prossimo evento Microsoft.