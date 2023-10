Xbox, il CMA UK ha approvato l'acquisizione di Activision-Blizzard

Il regolatore del Regno Unito ha dato il suo benestare all'enorme accordo da 68,7 miliardi di dollari tra Microsoft e Activision Blizzard. La decisione è giunta in seguito a una recente ristrutturazione dell'accordo da parte di Microsoft, che ha comportato il trasferimento dei diritti di cloud gaming per i giochi esistenti e futuri di Activision Blizzard a Ubisoft. Questa modifica si è rivelata cruciale per ottenere l'approvazione da parte dell'Autorità per la Concorrenza e i Mercati del Regno Unito (CMA) ed ha spianato la strada per la chiusura dell'accordo.

La dichiarazione della CMA ha specificato che a Microsoft è stato concesso il consenso per acquisire Activision Blizzard, a eccezione dei diritti di cloud streaming al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). Tuttavia, ciò è soggetto alla condizione che la vendita dei diritti di cloud streaming di Activision debba essere completata prima della chiusura dell'accordo.

La CMA ha descritto la concessione di Microsoft come un "cambiamento di gioco che promuoverà la concorrenza" all'interno del crescente mercato del cloud gaming. Sarah Cardell, CEO della CMA, ha dichiarato: "Con la vendita dei diritti di cloud streaming di Activision a Ubisoft, ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere un controllo eccessivo su questo mercato fondamentale e in continua espansione. Con la crescita del cloud gaming, questa decisione garantirà ai consumatori prezzi più competitivi, servizi di maggiore qualità e una gamma più ampia di scelte. Siamo l'unica agenzia per la concorrenza a livello mondiale ad aver ottenuto un risultato del genere."

Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, ha accolto con favore la decisione della CMA, affermando: "Abbiamo superato l'ultimo ostacolo regolatorio per concludere questa acquisizione, che crediamo beneficerà i giocatori e l'industria videoludica a livello globale."

Al momento, l'attenzione è rivolta all'annuncio da parte di Microsoft sulla finalizzazione dell'acquisizione che arriverà probabilmente in giornata.

Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha inviato oggi un messaggio via email a tutti i dipendenti annunciando la notizia e dichiarando: "Abbiamo ora ottenuto tutte le approvazioni regolatorie necessarie per concludere l'accordo e non vediamo l'ora di portare gioia e connessione a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo. Siamo entusiasti del nostro prossimo capitolo insieme a Microsoft e delle innumerevoli possibilità che offre, sia per voi che per i nostri giocatori."

Ora, soltanto la FTC sta ancora cercando di appellare l'assenza di una decisione preliminare che blocchi l'accordo di Microsoft, con una decisione prevista dal "Nono Circuito" a dicembre, ma che probabilmente finirà con un nulla di fatto.

Questa chiusura metterà fine a un processo di 20 mesi di approvazioni regolatorie e battaglie ed è avvenuta diversi mesi dopo che i regolatori dell'Unione Europea avevano approvato l'accordo, grazie a ulteriori concessioni da parte di Microsoft.

Non resta che attendere l'annuncio ufficiale dell'acquisizione e capire come Microsoft si muoverà con tutto il catalogo Activision-Blizzard all'interno del proprio portfolio.