Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco l'incredibile story trailer

From Software ha pubblicato un nuovo trailer dedicato all'attesissima espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Nel filmato in CGI possiamo conoscere nuovi personaggi e ambientazioni, nonché qualche accenno in più sulla storia che andremo a vivere il prossimo 21 giugno 2024 su Xbox, PlayStation e PC.

Il trailer lo potete trovare di seguito:

Ovviamente l'attesa per questa espansione è decisamente alta, anche considerando che si tratta di un contenuto aggiuntivo enorme, grande quasi la metà del gioco originale (almeno secondo gli sviluppatori). Insomma, il 21 giugno ci sarà decisamente tanta carne al fuoco.

Cosa ne pensate di questo nuovo filmato? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.