Passa a ho. Mobile: per te 300 GB a soli 10,99€ al mese!

Il mercato è saturo di operatori telefonici che propongono servizi e costi differenti, ma non sempre è possibile unire il risparmio a una buona quantità di dati. Proprio per questo, oggi vogliamo parlarvi di questa incredibile promozione di ho. Mobile, che vi offre 300GB, minuti e SMS illimitati a soli 10,99€ al mese.

Per aderire all'offerta è sufficiente essere clienti di operatori virtuali come Coop Voce, Iliad, Poste Mobile, Tiscali e tanti altri (potete comunque consultare l'elenco completo direttamente sulla pagina di ho. Mobile dedicata all'offerta).

Offerta ho. Mobile, chi dovrebbe approfittarne?

Minuti e SMS illimitati sono una costante nelle offerte di tutti gli operatori telefonici, ma ciò che fa davvero la differenza sono i giga a disposizione per navigare online quando si è fuori casa. 300GB sono davvero tanti, per cui consigliamo questa offerta a lavoratori, studenti e professionisti che hanno necessità di utilizzare spesso la propria rete dati.

Aderire alla promozione è davvero molto semplice: vi basterà andare sulla pagina dedicata all'offerta, selezionarla e cliccare su "Attiva". Dopo aver immesso i vostri dati potrete decidere se ricevere la SIM a casa o se ritirarla presso un'edicola autorizzata. Sarete anche liberi di scegliere se mantenere il vostro numero o averne uno nuovo.

Quanto al prezzo, difficilmente troverete offerte che includano minuti, SMS e ben 300GB di traffico a una cifra così bassa. Potete stare tranquilli anche perché non ci sono costi aggiuntivi a sorpresa, in quanto l'offerta di Ho. Mobile è chiara e senza spese nascoste. Comunque, in qualsiasi momento potrete monitorare i consumi, aggiungere altri servizi a pagamento, chiedere assistenza e molto altro con la comodissima app.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete attivarla da PC o smartphone. Tuttavia vi invitiamo ad aderire alla promozione il prima possibile, perché potrebbe esaurirsi presto.

