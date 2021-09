Xbox: il nuovo aggiornamento porta Google Stadia e Discord su console

Xbox ha di recente subito un aggiornamento che ha portato diverse novità per gli utenti della console. In particolare, saranno l’Xbox One e l’Xbox Series X|S a ricevere questo update, il quale porterà una feature richiesta a gran voce dai videogiocatori. Da oggi, infatti, Xbox sarà provvista del browser Edge Chromium, aprendo le porte a una miriade di nuove possibilità e utilizzi per la console.

L’aggiunta di Edge Chromium andrà a portare l’Xbox interamente su un altro livello, dato che adesso sarà possibile usufruire di nuove funzioni che prima erano ovviamente inaccessibili. Tra questi, una delle novità più interessanti riguardo l’implemento di questo browser è sicuramente la possibilità di utilizzare Google Stadia, il che rende decisamente molto più interessante il gaming su Xbox. Ovviamente, la possibilità di usare un browser include anche il poter giocare a browser games.

Ma non è finita qui: con Edge Chromium sarà possibile anche utilizzare una delle app più bramate dai console gamer: si tratta nientemeno che di Discord, la piattaforma di comunicazione per eccellenza durante le sessioni di gioco. Dopo un lungo periodo in cui gli utenti hanno desiderato questa funzionalità, finalmente è arrivata. Tutto ciò sarà accompagnato, ovviamente, anche dal supporto per mouse e tastiera, così da poter navigare nel web o nelle app con tutta la comodità del caso.

L’aggiornamento di settembre per Xbox va a includere anche altre funzionalità molto interessanti. La nuova aggiunta, chiamata “Gioca dopo”, permette di aggiungere le opere che non abbiamo ancora modo di giocare all’interno di una lista, così da non abbandonarli in un dimenticatoio per recuperarli non appena possibile. Si tratta di una sorta di “wishlist” per i titoli che desideriamo giocare in un secondo momento, senza che questi vadano in secondo piano.