Xbox Scarlett: Play Anywhere permetterà un passaggio più fluido? Phil Spencer lo spera

Uno dei grandi pregi della strategia ludica di Microsoft è certamente la sua volontà di creare un ecosistema connesso, che si traduce ovviamente in più possibilità per l’utenza. Con il ritorno della società di Redmond nel mondo PC, è stata introdotta l’iniziativa Play Anywhere, la quale permette di acquistare un videogame e giocarlo, oltre a poter spostare i dati di salvataggio e i progressi, sia su Xbox One che su PC. Ora che la prossima generazione, ovvero Xbox Scarlett, si sta avvicinando, la speranza è che anche la transizione sia fluida.

Il sito Stevivor ha recentemente intervistato Phil Spencer, capo di Xbox, e gli ha chiesto se Play Anywhere sarà applicato ai titoli cross-gen, come Halo Infinite che sarà rilasciato su PC, Xbox One e Xbox Scarlett. Spencer non ha dato dettagli precisi, comprensibilmente, ma ha comunque affermato che la speranza è proprio questa: continuare la politica di Play Anywhere anche con Xbox Scarlett e permettere quindi una transizione da Xbox One alla next-gen più fluida.

Phil Spencer

Spencer ha affermato: “Il nostro obbiettivo con i nostri giochi first-party è fare in modo che i tuoi prodotti digitali siano cross-gen e che i tuoi Obbiettivi siano più legati ai tuoi dati di salvataggio, perché è lì che si trovano. Il passaggio da Xbox 360 a Xbox One sarebbe dovuto essere stato gestito in modo meno compartimentalizzato. Avevamo parlato di quanto sarebbe diventato importante il digitale con questa generazione, eppure non abbiamo spostato gli acquisti digitali che avete fatto su 360 direttamente su Xbox One. Ho sempre pensato che fosse un errore.”

Un’autocritica forte che fa ben capire come la strategia di Microsoft sia ben cambiata nel corso degli anni. Diteci, voi cosa ne pensate? Volete che tutto ciò che avete acquistato sia spostato su Xbox Scarlett in modo fluido e che sia giocabile grazie alla retrocompatibilità? Oppure rigiocare vecchi titoli non è importante per voi e volete solo nuovi prodotti?