Xbox Scarlett e PS5: trapelate informazioni sui devkit

Xbox Scarlett e PS5 tornano al centro dei rumor: ora una fonte anonima ha rivelato nuovi dettagli sui devkit. Ecco tutto quello che è stato scoperto.

Tramite le pagine di Gizmodo spuntano nuove informazioni, da considerare nulla più di rumor, legate a PS5 e Xbox Scarlett. Una fonte anonima avrebbe svelato dettagli esclusivi, ritenuti sufficientemente credibili dal sito, legati ai devkit delle console di casa Sony e casa Microsoft.

Per iniziare, il devkit di PS5 dovrebbe chiamarsi Prospero e il suo aspetto dovrebbe effettivamente essere quello mostrato nelle immagini circolate tempo addietro (e che potete rivedere qui sotto). La fonte afferma di aver accesso a tale devkit e di essere quindi in possesso di vari dettagli; ad esempio, le due console proporranno una telecamera, per rendersi appetibili al mondo dello streaming video (sempre in crescita), ma il devkit di Xbox Scarlett è più avanzato rispetto a quello PS5. Sarebbe una scelta comprensibile, visto anche che Microsoft sta puntando molto su Mixer.

La fonte afferma inoltre che PS5 e Xbox Scarlett faranno uso di diverse tecnologie ray tracing, ma non sono stati riportati dettagli aggiuntivi a riguardo. Il passaggio generazionale dovrebbe essere inoltre di grande impatto, superando quanto visto nella transizione tra PS2 e PS3.

Si tratta, come già detto, di leak e rumor e non vanno considerati in alcun modo informazioni ufficiali. Xbox Scarlett e PS5 sono in un momento delicato e la console Sony sembra star faticando in questo periodo: secondo un’altra fonte, infatti, l’allontanamento di Layden è dovuto a problemi con la strategia per la next-gen. Potete trovare tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

Diteci, cosa ne pensate di queste informazioni? Vi sembrano credibili?