PS5: Layden è stato cacciato per aver mal gestito la transizione alla next-gen?

PS5 è vicina e lontana al tempo stesso, ma di certo è in un momento critico: Layden potrebbe essere stato allontanato per la mala gestione del progetto.

Come sapete, Shawn Layden ieri ha lasciato Sony PlayStation. Si è trattato di un abbandono strano, considerando la vicinanza con il cambio generazionale (da PS4 alla ancora non annunciata PS5) e considerando la lunga carriera di Layden. L’uomo non ha nemmeno pubblicato un messaggio d’addio sui propri profili social personali, mentre quello ufficiale di Sony è stato piuttosto scarno. Perché questo trattamento? Pare che Layden sia stato letteralmente cacciato dalla compagnia, almeno stando a una fonte anonima di GameDaily.biz.

Secondo quanto viene spiegato, Layden sarebbe reo di non aver proposto una chiara visione sulla transizione verso PS5; inoltre, negli ultimi anni la società è divenuta più globale e c’è stata una ristrutturazione interna che ha cambiato il modo in cui vengono gestite le varie regioni (Americhe, Europa, Asia) a livello marketing.

La fonte anonima spiega che la confusione generata da Layden nel passaggio generazionale verso PS5 ha reso ancora più complesso tutto il procedimento (già molto sensibile di suo) e, attualmente, i team interni hanno una visione poco precisa di PS5, quindi i team di terze parti sono praticamente all’oscuro della maggior parte dei dettagli; tutto questo sarebbe stato fatto anche per evitare fughe di notizie riguardo la console.

La persona che prenderà il posto di Layden dovrà quindi dare una forte spinta a PS5. I primi segnali della nuova politica di Sony, in ogni caso, stanno già arrivando: ieri infatti abbiamo potuto scoprire le novità legate a PS Now, non molto considerato da Layden negli anni, ma estremamente importante per la visione di Jim Ryan, attuale presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.