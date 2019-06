Xbox Scarlett: ecco la strategia di Microsoft per i titoli indie

Microsoft in una lunga intervista ha svelato la sua strategia per il supporto ai titoli indie sull'attesissima Xbox Scarlett.

Uno degli annunci più scontati ma interessanti dell’E3 2019 conclusosi solo qualche settimana fa è sicuramente stato quello riguardante Xbox Scarlett. Senza addentrarsi troppo in particolari, come design e caratteristiche tecniche, la nuova Xbox è infatti stata svelata al grande pubblico tramite un bellissimo ma vuoto teaser.

Dopo tale annuncio l’interesse della community videoludica si è ovviamente presto acceso, con i fan del celebre brand vogliosi di sapere qualcosa di più riguardo la loro prossima attesissima console. A venire in loro soccorso e a soddisfare, seppur parzialmente, la loro sete di informazioni è stata direttamente Microsoft che, in una lunga intervista, ha rivelato i piani futuri per i titoli indie e per il programma ID@Xbox, che a quanto pare continuerà ad essere una colonna portante dell’offerta ludica di Xbox.

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Scarlett.

Chris Charla, senior director dell’apprezzato programma, ha infatti dichiarato: ” ID@Xbox funzionerà su Xbox Scarlett allo stesso modo di come avete visto su Xbox One. Non abbiamo nessun motivo di cambiare. Il nostro obiettivo, dall’inizio del programma ad oggi, è sempre rimasto lo stesso: rendere la vita più facile agli sviluppatori di titoli indie permettendogli di raggiungere il numero maggiore di console possibile. Finora siamo molto felici di quanto fatto e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare il nostro modus operandi.”

Charla ha inoltre confermato che tutti i vari titoli presenti su Xbox One saranno supportati sulla futura e attesissima Xbox Scarlett e le varie software house indipendenti non dovranno quindi imbarcarsi in lunghe e dispendiose operazioni di conversione: sarà tutto automatico.

Che ne pensate delle dichiarazioni effettuate dal senior director di ID@Xbox, siete contenti del supporto ai titoli indie offerto da Microsoft su Xbox One? Comprerete Xbox Scarlett? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!